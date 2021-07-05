5 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 5 июля? День трудоголика, День бикини. День Евсевия – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июля.
- День трудоголика (Workaholics Day) отмечают люди, которые полностью отданы работе и готовы жертвовать многим ради нее. Он зародился в Америке, но быстро распространился по всему миру. Его цель – раскрыть людям негативные последствия трудоголизма и побудить к изменению образа жизни.
- День бикини – почитатели пляжного костюма, созданного парижским модельером Луи Реаром, отмечают в день демонстрации купальника в 1946 году танцовщицей Мишелин Бернардини. А назван он был в честь атолла Бикини, на котором в то время проводились ядерные испытания, с явным намеком на то, что раздельный купальник произвел на общество впечатление, сравнимое с ядерным взрывом.
- День Кирилла и Мефодия – государственный праздник славянской письменности в Чехии и Словакии.
- День независимости отмечает Алжир, Венесуэла, Кабо-Верде.
Какой сегодня праздник
5 июля в православной церкви наступает 3-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Иулиании.
В народе 5 июля почитался Евсеев день. Этот период считался наиболее благоприятным для чистки колодцев.
Приметы на 5 июля
- на Евсея собирают целебные травы;
- дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба;
- лунная ночь и звездное небо – тоже к хорошему урожаю.
Интересные и важные события в Украине и мире 5 июля
- 1687 – Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения.
- 1748 – Михаил Ломоносов сформулировал закон сохранения материи и движения.
- 1946 – день рождения купальника-бикини.
- 1954 – Элвис Пресли записал свою первую песню That's All Right.
- 1991 – учреждена должность президента Украины.
- 2014 – украинские войска освободили города Славянск и Краматорск от боевиков.
Кто родился 5 июля
- 1810 – Финеас Тейлор Барнум, американский шоумен, основатель цирка.
- 1820 – Уильям Ранкин, английский физик, механик, основатель термодинамики.
- 1901 – Сергей Образцов, советский режиссер, основатель Центрального театра кукол.
- 1903 – Владимир Сутеев, советский детский писатель, художник, мультипликатор.
- 1939 – Павел Морозенко, советский и украинский актер театра и кино.
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.
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