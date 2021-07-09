9 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 9 июля? День сахарного печенья, День уничтожения стрелкового оружия. День преподобного Давида Солунского, Тихвинской иконы Божией Матери – в православном календаре. Давид Земляничник – в народном календаре. Именины празднуют Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июля.
- Международный день уничтожения стрелкового оружия (Small Arms Destruction Day) – был учрежден ООН в 2001 году.
- День сахарного печенья (Sugar Cookie Day) – вкусный кондитерский праздник, который из Америки быстро распространился по всему миру среди сладкоежек.
- День независимости – празднует Аргентина и Южный Судан.
Какой сегодня праздник
9 июля в православной церкви чтится память преподобного Давида Солунского, святого Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Празднование Лиддской (Римской), Тихвинской и Нямецкой икон Божией Матери.
В народе 9 июля почитался Давид Земляничник. Обычно в этот период люди собирали ягоды земляники, а также листья, которые использовали в медицине.
Приметы на 9 июля
- если идет дождь, то и все лето будет дождливым;
- солнечная погода обещает хорошую погоду до осени.
- хороша земляника, пока роса не спала.
Интересные и важные события в Украине и мире 9 июля
- 1877 – в Уимблдоне состоялся первый чемпионат по теннису.
- 1887 – день рождения бумажных салфеток.
- 1961 – в канадском городе Виннипеге открыт памятник Тарасу Шевченко.
Кто родился 9 июля
- 1946 – Бон Скотт, австралийский музыкант, вокалист группы AC/DC.
- 1946 – Митч Митчелл, английский рок-барабанщик.
- 1951 – Крис Купер, американский актер.
- 1956 – Том Хэнкс, американский актер, режиссер, продюсер.
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