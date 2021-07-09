9 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День сахарного печенья, День уничтожения стрелкового оружия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 июля.

9 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 9 июля? День сахарного печенья, День уничтожения стрелкового оружия. День преподобного Давида Солунского, Тихвинской иконы Божией Матери – в православном календаре. Давид Земляничник – в народном календаре. Именины празднуют Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июля.

Международный день уничтожения стрелкового оружия (Small Arms Destruction Day) – был учрежден ООН в 2001 году.

– был учрежден ООН в 2001 году. День сахарного печенья (Sugar Cookie Day) – вкусный кондитерский праздник, который из Америки быстро распространился по всему миру среди сладкоежек.

– вкусный кондитерский праздник, который из Америки быстро распространился по всему миру среди сладкоежек. День независимости – празднует Аргентина и Южный Судан.

Какой сегодня праздник

9 июля в православной церкви чтится память преподобного Давида Солунского, святого Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Празднование Лиддской (Римской), Тихвинской и Нямецкой икон Божией Матери.

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В народе 9 июля почитался Давид Земляничник. Обычно в этот период люди собирали ягоды земляники, а также листья, которые использовали в медицине.

Приметы на 9 июля

если идет дождь, то и все лето будет дождливым;

солнечная погода обещает хорошую погоду до осени.

хороша земляника, пока роса не спала.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 июля

1877 – в Уимблдоне состоялся первый чемпионат по теннису.

1887 – день рождения бумажных салфеток.

1961 – в канадском городе Виннипеге открыт памятник Тарасу Шевченко.

Кто родился 9 июля

1946 – Бон Скотт, австралийский музыкант, вокалист группы AC/DC.

1946 – Митч Митчелл, английский рок-барабанщик.

1951 – Крис Купер, американский актер.

1956 – Том Хэнкс, американский актер, режиссер, продюсер.

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