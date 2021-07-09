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Что подарить женщине по ее знаку зодиака

9 июля, 15:52

Ольга Козачок

Ожидаемый женщиной подарок часто связан с ее датой рождения и знаком зодиака, который ей покровительствует

Подарки получать любят все / Фото: Pixabay

Получать подарки любят все. Вот только правильно выбрать их можно не всегда. А так ведь хочется, чтобы ваш подарок оценили. Хорошо, если вы знаете женщину давно, и ее хобби и пристрастия для вас не секрет. Но вот, что делать, если вы познакомились недавно, а повод сделать подарок, к примеру, уже завтра.

Интересно, что ожидаемый женщиной подарок часто связан с ее датой рождения. Вот какой подарок она хочет получить согласно знаку зодиака:

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Овен

Эмоции / Фото: Unsplash

Девушка-Овен не хочет ожерелье, она хочет приключений. Подарком для нее будет то, что она сможет испытать, а не носить. Она будет рада билетам на концерт, путешествию, походу на спортивное мероприятие или пикнику на природе.

Телец

Романтика / Фото: Unsplash

Женщина-Телец любит романтику, а еще она любит роскошь. Чтобы влюбить ее в себя, ей надо дать то, что источает изысканность. Возьмите ее в причудливый ресторан, где она сможет появиться в сексуальном платье, подарите дорогую бутылку вина или красивые цветы. Дайте ей что-то, чем она будет впечатлена.

Близнецы

Интеллект / Фото: Unsplash

Эта женщина очень общительна, поэтому сама не раз скажет о желаемом подарке. Она не будет против хорошей книги, билетов в другой город или страну или денежной суммы — тогда она сможет сама выбрать себе подарок. Близнецы оценят любой подарок, который будет иметь смысл и пойдет на пользу.

Рак

Хозяйственность / Фото: Unsplash

Женщина-Рак любит свою семью и друзей, а также любит оставаться дома. Как ни банально, но лучший подарок для нее — это домашний уют. Классический фильм в обнимку на диване и горячий какао, и она будет счастлива.

Лев

Роскошь / Фото: Unsplash

Женщина под знаком Льва любит дорогие вещи, которые она сможет продемонстрировать всем своим многочисленным друзьям. Она не влюбится в мужчину, который подарит ей поцелуй в праздник, ей хочется чего-то осязаемого и по возможности имиджевого. Возможно, вам придется нарушить свой бюджет, но женщина-Лев стоит того.

Дева

Внимание / Фото: Unsplash

Дева предпочтет милый и практичный, а не дорогой подарок. Она хочет что-то вдумчивое и полезное. Она будет рада любому знаку внимания. Такая женщина даже может сказать, что и вовсе не нуждается в подарке, и это будет правдой.

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Весы

Изящность / Фото: Unsplash

Женщина знака Весы любит выглядеть изящно. Ей можно подарить что-то, что она сможет надеть на свидание с вами. Не забудьте о комплименте, когда она сделает это.

Скорпион

Удивление / Фото: Unsplash

Женщина-Скорпион любит быть загадкой, поэтому она определенно не сообщит о желаемом подарке. Она хочет посмотреть, какой подарок вы сделаете ей самостоятельно, без подсказок и давления. Постарайтесь придумать для женщины этого таинственного знака подарок, которого она не ожидает.

Стрелец

Новизна / Фото: Unsplash

Больше всего эта женщина любит путешествовать и узнавать новое, поэтому ей подойдет любой подарок, который поможет ей добраться до очередного захватывающего места, или же книга, тематика которой ей еще не знакома.

Козерог

Практичность / Фото: Unsplash

Женщина-Козерог сдержанна и неприхотлива. Ее не нужно сметать с ног романтическими красными розами и клубникой в шоколаде. Она хочет подарок, который сможет использовать и использовать часто, а не тот что исчезнет за один миг.

Водолей

Оригинальность / Фото: Unsplash

Женщина этого знака — оригинальная интеллектуалка. Ей стоит подарить нечто, что будет стимулировать ее ум. Этой вещью может быть книга, интеллектуальная игра или что-то совершенно необычное.

Рыбы

Чувственность / Фото: Unsplash

Женщина-Рыбы отличается чрезвычайной чуткостью. Она оценит подарок, который вызовет в ней чувства. Это может быть мелочь вроде открытки со значимым поздравлением, свежий букет цветов или что-то, сделанное вручную, — ей понравится любой творческий подарок, в который вы вложите душу.

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