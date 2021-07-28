День крещения Киевской Руси – Украины: какое значение имеет праздник

Сегодня День крещения Киевской Руси – Украины-2021: узнайте историю и значение государственного праздника

День крещения Киевской Руси – Украины / Фото: Depositphotos

Сегодня День крещения Киевской Руси – Украины, который традиционно отмечается 28 июля и в 2021 году приходится на среду. Этот летний праздник имеет государственное значение и посвящен годовщине крещения Руси.

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Установление праздника в Украине

Праздник в честь крещения Киевской Руси – Украины был учрежден 25 июля 2008 года действующим на тот момент президентом Украины Виктором Ющенко по инициативе Национального совета по вопросам культуры и духовности, Украинского фонда культуры, православной церкви и общественности.

Учитывая значение православных традиций в истории и развитии украинского общества, президент подписал указ № 668 "О Дне крещения Киевской Руси – Украины", согласно которому был установлен праздник, приуроченный к годовщине великого события в православном мире – крещения Руси.

Государственный праздник крещения Киевской Руси – Украины является рабочим днем, если он не выпадает на выходной.

История крещения Киевской Руси

28 июля православная церковь чтит день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности. Этот день очень символичен, ведь он отображает единство государственного, духовного и религиозного начала славянского народа.

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В конце Х века внук княгини Ольги, князь Владимир Святославович, ввел в Киевской Руси христианство как религию на государственном уровне, после чего оно получило распространение по всей территории Руси.

Первое официальное празднование крещения Руси состоялось в 1888 году в Киеве. Тогда был заложен Владимирский собор и открыт памятник Богдану Хмельницкому. А памятник Владимиру Великому в Киеве был установлен несколькими годами ранее.

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