День святого Валентина-2022: дата и история появления праздника влюбленных

День святого Валентина: история праздника

Ежегодно 14 февраля отмечается День святого Валентина, который также называют Днем всех влюбленных . Откуда появился праздник любви, кем был Валентин, в честь которого он назван, а также что за интересная традиция дарить друг другу сердечки-валентинки? Узнайте в нашей статье.

День святого Валентина-2022: дата праздника

Несмотря на всенародную любовь к Дню любви (простите за каламбур), этот праздник не является официальным. А значит, выходной в Украине на него не полагается.

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В 2022 году День святого Валентина, 14 февраля, приходится на понедельник – самое начало трудовой недели.

Так что влюбленным придется как-то выкручиваться, организуя торжество либо накануне, в выходной воскресный день 13 февраля, либо превращая романтический День любви в не менее романтическую ночь – что тоже логично.

День святого Валентина-2022: история праздника любви

У такого популярного праздника есть не одна, а сразу несколько легенд появления.

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Луперкалии

День святого Валентина: история праздника / Фото: pinterest

Многие историки считают предпосылкой появления Дня всех влюбленных древнеримские пастушьи эротические ритуалы – луперкалии , которые проводились в честь бога Луперка как раз в середине февраля и были связаны с плодородием и плодовитостью.

В жертву богу плодородия приносили животных, а из их шкур делали кожаные ремни. Ими жрецы Луперка, проходя по улицам в обнаженном виде, стегали всех встречных горожан .

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Люди верили, что такое телесное наказание поможет плодородию, вернет высокую рождаемость, а женщин спасет от бездетности и тяжелых родов.

День Валентина Римского

День святого Валентина: история праздника / Фото: pinterest

Церковь со временем попыталась запретить проведение луперкалий, а им на смену ввела День святого Валентина , который в наше время стали именовать Днем всех влюбленных.

Вероятно, праздник получил свое название по имени одного из христианских мучеников, живших в средневековье – Валентина Римского . Его казнили 14 февраля, а память о нем католическая церковь чтит в этот день.

В III веке, во времена правления римского императора Клавдия II, считалось, что лучший воин – это одинокий мужчина, а потому браки были запрещены. Однако некий священник по имени Валентин тайно венчал влюбленных людей , за что впоследствии был осужден.

Перед собственной казнью Валентин влюбился в дочь своего палача. Он отправил ей любовное послание в виде сердечка, подписав его "твой Валентин". Однако девушка прочитала его уже после казни влюбленного в нее мужчины. А само письмо стало прообразом современной валентинки .

День Валентина Интерамнского

Святой по имени Валентин был не один. Примерно в то же время жил Валентин Интерамнский – христианский святой, почитаемый как священномученик.

Он прославился своим даром целительства, сумев силой молитвы поставить на ноги сына римского аристократа Кратона. Удивленные этим чудом, родители мальчика, многие горожане, а также сын градоначальника приняли христианскую веру . За это Валентин был арестован, а после отказа принести жертву языческим богам обезглавлен.

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