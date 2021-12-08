Гадания на Андрея-2021: самые точные предсказания

Гадания на Андрея / Фото: Коллаж: Сегодня

13 декабря украинцы отметят день Андрея Первозванного. Это был период, когда парни и девушки выбирали себе пару для будущей семьи, чтобы после Крещения, 19 января, сыграть свадьбу.

В канун Андреева дня, в ночь с 12 на 13 декабря, незамужние девушки собирались вместе и гадали на суженого, любовь, судьбу. Это считалось самым правдивым и точным временем для гаданий.

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Перед тем как гадать, нужно было подготовиться: ничего не есть, кроме хлеба и воды. Гадать могли лишь девушки или женщины. Важно правильно настроиться и загадывать свои желания и вопросы, на которые хотели получить ответы. А после гадания нужно молчать до самого утра.

Популярные гадания на Андрея

Гадание с обувью

Как гадать на Андрея / Фото: unsplash

По сапожкам или туфлям можно было определить, кто первый выйдет замуж и встанет на рушник . Каждая девушка снимала с левой ноги обувь и бросала за порог. Чей сапог дальше улетит – та, соответственно, скорее выйдет замуж или же дальше уйдет от родительского дома. Также смотрели, куда падают башмаки носками – оттуда и сватов ждать.

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Гадание на воде

Как гадать на Андрея / Фото: unsplash

Ночью при луне девушки ходили к водоему и смотрели в воду . Если у них получалось увидеть облик суженого, значит, в будущем году можно ждать сватов и свадьбу. А если слышно лишь шум воды – сидеть дальше в девках.

Гадание на чашках

Как гадать на Андрея / Фото: pinterest

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Для гадания берут несколько чашек по числу гадающих . В них помещают хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, пуговицы, щепки, воду и т.д. Каждая из девушек закрывает глаза и по очереди выбирает себе чашку:

деньги – к богатству, хлеб – к сытости, лук – к слезам, кольцо – к свадьбе, вода – к беременности, соль – к неприятностям, пуговицы – к мастерству, щепки – к теплу, сахар – к веселью.

Гадание на имена

Как гадать на Андрея / Фото: pinterest

Чтобы узнать, как будут звать мужа, девушки писали на бумажках разные мужские имена и клали их под подушку. А утром наугад вытягивали первую попавшуюся записку и читали написанное на ней имя.

Гадание на сон

Как гадать на Андрея / Фото: pinterest

Сны на Андрея считались вещими. А потому, ложась спать в ночь на 13 декабря, девушки клали под подушку расческу , приговаривая: "Суженый-ряженый, причеши мне волосы". Суженый являлся во сне и расчесывал волосы.

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