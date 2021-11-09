Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 10 ноября 2021 года. Многих людей подстерегает провокационный день, когда сложно устоять перед желанием совершать необдуманные поступки и говорить глупости.

Гороскоп на 10 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Скрыться от окружающих у вас не получится. Они будут любыми возможными способами интересоваться всеми вашими действиями. Вы многое прощаете любимому человеку и начинаете от этого страдать.

Гороскоп на 10 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вас ожидает новый этап в жизни. Он будет насыщенным разнообразными событиями – хорошими и плохими, но вам прежде всего нужно побороть страх перед будущим. Вы слишком серьезно относитесь к своим обязанностям.

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Гороскоп на 10 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Не меняйте свой выбранный курс, даже если покажется, что вы зашли в тупик. На самом деле вы просто устали и вам необходима смена обстановки. Не держите проблему в себе, а поделитесь ею – вам помогут найти решение.

Гороскоп на 10 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Оставьте личные дела и потрудитесь на благо общества – от вас ждут подвигов. Можно попытаться отвертеться, но тогда вам будут долго об этом напоминать. Вы прекрасно осознаете, чего именно добиваетесь.

Гороскоп на 10 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вам повезет буквально во всем – не упускайте такую возможность. Можете рискнуть и взяться даже за самые авантюрные дела. Вы не напрасно потратите время, только позовите в напарники проверенных людей.

Гороскоп на 10 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вас ожидает приятное общение в хорошей компании. Вы сможете достойно преподнести себя обществу, если не будете слишком скептически настроены. Не воспринимайте все близко к сердцу – вас никто не собирается обижать.

Гороскоп на 10 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вам наверняка понадобится помощь коллег, без которой сложно справиться. А поскольку объем работ достаточно большой, то не теряйте времени даром. От желания и степени вашей активности зависят результаты.

Гороскоп на 10 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Хотите рискнуть – дело ваше, но не забывайте, что вся ответственность за это полностью ляжет на ваши плечи. Прислушайтесь к мнению более опытных специалистов. Возможно, какая-то мысль натолкнет вас на простое решение проблемы.

Гороскоп на 10 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Усилия, которые вы тратите на преодоление препятствий, не стоят того, чтобы браться за это дело. Займитесь чем-то более реальным и рациональным. В этот день вам будет по душе одиночество – полезно перейти в режим онлайн.

Гороскоп на 10 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Удача на вашей стороне, так что постарайтесь ничего не откладывать на потом. Новое знакомство может перерасти в серьезное чувство. Только на первых порах его важно контролировать, чтобы не потерять голову.

Гороскоп на 10 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У вас есть все необходимое для достижения успеха. Прислушайтесь к предложениям этого дня, но остерегайтесь завистников. Старайтесь проверять входящую информацию, прежде чем решаться на серьезные перемены.

Гороскоп на 10 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Не стоит идти напролом. Если вы не можете обойти препятствие, то лучше подождать некоторое время – и оно само исчезнет. Этот день предоставит вам неплохие возможности по вложению средств в дело.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

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