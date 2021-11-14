Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 15 ноября 2021 года. Достаточно сильный энергетически день, когда важно не только добиваться своего, но и проявлять милосердие к окружающим.

Гороскоп на 15 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Не имеет смысла думать о будущем, поскольку повлиять на него у вас не получится. Зато полезно набраться сил перед новым этапом. Можете привлечь коллег или близких – вместе вы справитесь намного быстрее.

Гороскоп на 15 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Если вы сумеете грамотно организовать рабочий процесс, то многое успеете. Главное – не спешить, а придерживаться плана. Не нужно предъявлять претензии кому бы то ни было, потому что они будут необоснованными.

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Гороскоп на 15 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У вас есть отличная возможность сотворить нечто интересное и креативное. Вот этим и займитесь, а все остальное отложите на потом. Окружающим понравится ваша идея, и можно считать, что день пройдет не впустую.

Гороскоп на 15 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Держите ухо востро, потому что вас попытаются обвести вокруг пальца. Ваша задача – не просто не попасться в сети обмана, но и вывести лжеца на чистую воду. Вам поможет во всем разобраться ваша интуиция.

Гороскоп на 15 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Прежде чем предпринимать какие-то действия, следует тщательно все обдумать. Любая мелочь или промах будет иметь большое значение в будущем. Займитесь решением собственных проблем, а чужие подождут.

Гороскоп на 15 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Никто ни в чем вас не обвиняет, так что можете не искать себе оправданий. Проявите осторожность, потому что рискуете увлечься и сбиться с верного пути. Не откладывайте принятие важного решения.

Гороскоп на 15 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Многое будет зависеть от того, насколько хорошо вас поймет собеседник. В ваших интересах донести информацию как можно точнее. Постарайтесь увильнуть от домашних хлопот – все равно они будут бесполезны.

Гороскоп на 15 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

День будет удачным для проведения сделок. Важное условие: вы должны проявить хладнокровие и скрыть свою заинтересованность. Если потребуется помощь, обратитесь к надежному и проверенному другу.

Гороскоп на 15 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы можете всецело рассчитывать на понимание и поддержку коллектива – так разобраться будет гораздо проще. Также день подходит для торжественных мероприятий или принятия ответственных решений.

Гороскоп на 15 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

То, что вы посчитали серьезной проблемой, на самом деле всего лишь временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Не переживайте – в скором времени вы со всем этим справитесь.

Гороскоп на 15 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Будьте внимательны и прислушивайтесь ко всему, что происходит вокруг. Вы получите весьма ценную для вашей работы информацию. Вот только ни с кем не нужно делиться, пока не выработаете определенную тактику.

Гороскоп на 15 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Ваша нетерпеливость ни к чему хорошему не приведет. Сдерживайте свои порывы, иначе наломаете дров и будете разгребать последствия. Вы слишком предвзято относитесь к окружающим – они на это реагируют.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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