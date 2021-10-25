Гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 26 октября 2021 года. Этот день отличается проявлением мудрости и получения знаний, важно не упустить возможность познать новое.

Гороскоп на 26 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вас ожидают перемены. Скорее всего, у вас прибавится хлопот, но можете не переживать – они будут приятными. Подумайте о будущем, сейчас для этого подходящее время. А еще почитайте фантастику – она пойдет на пользу.

Гороскоп на 26 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Сконцентрируйтесь на чем-то одном, иначе вы рискуете провести день, так и не решив, с чего начать. Не стройте слишком много планов, потому что в этот день правят случайности. Просто подстраивайтесь под обстоятельства.

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Гороскоп на 26 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Первая половина дня будет очень удачной. Не упускайте такую возможность и начните активные действия с раннего утра. Пришло время внедрять в жизнь любые новшества. Так что не стоит отлынивать от предложений дня.

Гороскоп на 26 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вы будете в центре всеобщего внимания. Ваш девиз дня: не попробуешь – не узнаешь. Только постарайтесь не выходить за рамки закона и действуйте адекватно. А окружающие будут купаться в лучах вашей славы.

Гороскоп на 26 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

У вас нет повода для сомнений в своих силах. День вообще обещает быть мирным, спокойным и на события небогатым. Примите должные меры безопасности, и можете приступать к экспериментам – у вас получится.

Гороскоп на 26 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Завершите рабочие дела в этот день, потому что вскоре вас будут ждать совершенно другие заботы. Не успеете – придется действовать вдвое активнее. Не вступайте в споры, не идите на провокации и не конфликтуйте.

Гороскоп на 26 октября для Весов

Весы (24 сентября – 26 октября) / Фото: Сегодня

Вокруг вас царит гармония, присмотритесь к окружающим. Отвлекитесь от работы – она никуда не денется, а для вас гораздо важнее заняться личными делами. Этот день явно преподнесет какие-то перемены в жизни.

Гороскоп на 26 октября для Скорпиона

Скорпион (26 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Наслаждайтесь тем, что имеете. И можете гордиться собой, вы многого достигли. Нынешний вечер лучше всего провести в кругу семьи, которая уже давно ожидает вашего внимания. Не разочаруйте близких.

Гороскоп на 26 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не болтайте слишком много, потому что вы рискуете выдать коммерческую тайну, что впоследствии может сработать против вас. К любому делу, даже самому незначительному, нужно подходить ответственно.

Гороскоп на 26 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Действуйте в собственных интересах. Пока что никто не будет нуждаться в вашей помощи, так что у вас развязаны руки. Если нет подходящей компании, то проведите день в одиночестве, но с пользой для дела.

Гороскоп на 26 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Постарайтесь быть немного скромнее в своих запросах и желаниях. Прежде чем потратить крупную сумму, полезно будет выяснить реальную цену вещи. Подумайте, действительно ли она вам так необходима.

Гороскоп на 26 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

От ваших действий будет зависеть будущее. Выбирать вам, но перед этим тщательно продумайте свои шаги. Вполне возможно, что начнут сбываться самые невероятные мечты, только вспугните их в порыве эмоций.

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