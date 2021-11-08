Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 9 ноября 2021 года. Этот период многим знакам зодиака подходит для уединения или философских бесед с близкими по взглядам людьми.

Гороскоп на 9 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вам, скорее всего, придется мирить две противоборствующие стороны. Это сложно, но у вас все должно получиться, причем, относительно небольшой ценой. Выбирайте между вежливостью и перспективой остаться невредимыми.

Гороскоп на 9 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

День обещает быть удачным во всех отношениях. Если вы планировали продвинуться по служебной лестнице, то самое время сделать это. Отсутствие плохих новостей в этот день будет лучшей новостью.

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Гороскоп на 9 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора. Если вам удастся правильно распределить обязанности, вы добьетесь успеха. Однако ваши идеи окажутся несвоевременными и не принесут много пользы.

Гороскоп на 9 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Постарайтесь более четко обрисовать сферу своих обязанностей, чтобы вас смогли оценить по достоинству. Вы совершенно не должны играть по чужим правилам. Займитесь делами, которые давно ждут вашего решения.

Гороскоп на 9 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Можете порадоваться, потому что несколько важных вопросов отпадут сами собой. Самое время начать дело, в успех которого вы верите. Но ваше упрямство и нежелание понять окружающих может обречь вас на одиночество.

Гороскоп на 9 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Постарайтесь скрыть от окружающих, что вы не слишком хотите уделять им внимание. Пусть думают, что вы помогаете с радостью. Доверяйте интуиции: если вы что-то почуете нутром, значит, так оно и есть.

Гороскоп на 9 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Успех ваших действий зависит лишь от их обдуманности и своевременности. Ваше поведение может вызвать в ком-то ревность. Не распыляйте свое внимание, выберите один объект и ему посвятите все.

Гороскоп на 9 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Принимая какое-либо решение, проявите осторожность. Не пожалейте времени на раздумья – от этого зависит не только ваше будущее. Вскоре вы сможете предложить окружающим достойные плоды своего труда.

Гороскоп на 9 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Постарайтесь взять себя в руки и начать активно действовать. Тогда вы успеете много чего сделать, и день будет не слишком загружен работой. А вечером у вас еще хватит время на любимый сериал.

Гороскоп на 9 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Лучшее занятие на этот день – что-то необычное и нехарактерное для вас. Вы получите значительно большее удовольствие, чем от привычных дел, и неплохо развлечетесь. Не давайте чужим садиться вам на шею.

Гороскоп на 9 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Если вам что-то нужно от жизни – начните прямо сейчас, не откладывайте, приложите усилия, иначе вы ничего не добьетесь. Обратите особое внимание на зрение. Не всегда то, что вы видите, соответствует действительности.

Гороскоп на 9 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Этот день необходимо посвятить сфере чувств, неважно каких. Но вы обязаны донести их до человека, к которому вы их испытываете. Проявите инициативу – тогда вы получите достойный ответ и удовлетворение.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

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