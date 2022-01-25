Именины в феврале-2022: кого и когда поздравляем с днем ангела

Кого и в какой день можно поздравлять с Днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

Кого и когда следует поздравлять с днем ангела в феврале 2022 года? У кого скоро будет милый и радостный семейный праздник, кто будет именинником?

Читайте подробный календарь именин на февраль-2022 и отправляйте наилучшие пожелания, а также прикольные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а еще знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам.

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Издавна сложилась традиция давать людям имена по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают.

Так у человека появляется свой ангел-хранитель , который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Календарь именин на каждый день февраля-2022

1 февраля – Макар в честь преподобного Макария Великого, а также Антон, Николай, Петр, Федор.

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2 февраля – Инна, Павел, Семен.

3 февраля – Максим в честь преподобного Максима Грека, а также Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья.

4 февраля – Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

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Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest

5 февраля – Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Федор.

6 февраля – Ксения в честь блаженной Ксении Петербургской, а также Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

7 февраля – Григорий в честь святителя Григория Богослова, а также Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Дмитрий, Петр.

8 февраля – Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор.

С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest

9 февраля – Иван в честь Иоанна Златоуста, а также Дмитрий, Петр.

10 февраля – Владимир, Георгий, Ольга.

11 февраля – Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

12 февраля – Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

13 февраля – Виктор, Иван, Илья, Никита.

Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest

14 февраля – Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

15 февраля – Василий.

16 февраля – Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

17 февраля – Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

18 февраля – Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.

19 февраля – Александр, Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария.

20 февраля – Александр, Алексей, Петр.

С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest

21 февраля – Федор в честь великомученика Феодора Стратилата, а также Александр, Андрей, Петр, Семен, Сергей, Степан.

22 февраля – Василий, Геннадий, Иван.

23 февраля – Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван.

24 февраля – Всеволод, Дмитрий.

С именинами: лучшие картинки / Фото: pinterest

25 февраля – Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля – Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

27 февраля – Кирилл в честь равноапостольного учителя Словенского Кирилла, а также Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля – Алексей, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

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