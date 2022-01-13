Как избавиться от вредителей комнатных растений: советы и методы

Как избавиться от вредителей комнатных растений - советы и лайфхаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Комнатные растения радуют нас внешним видом, цветением, ароматом и просто своим присутствием. Но они также требуют к себе внимания , особенно если появляются вредители.

А врагов у них немало. И чтобы избавить зеленых друзей от паразитов, нужно для начала выявить, от чего именно страдает тот или иной цветок. Разберемся, какие бывают вредители комнатных цветов и как от них избавиться.

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Как избавиться от вредителей на цветах: лайфхаки

Лайфхак 1. Щитовки и борьба с ними

Как избавиться от вредителей комнатных растений / Фото: wikipedia.org

Щитовки и ложнощитовки питаются соками растения. Они выглядят как мелкие бугорки на обратной стороне листьев и в нижней части стеблей, а после себя оставляют липкие следы. Щитовки паразитируют на многих комнатных растениях, но чаще всего от них страдают лимон, орхидея папоротник, мирт, аспарагус. Бороться со щитовками можно, протирая зараженные места зубной щеткой, смоченной в мыльной воде или в спирте , а затем протереть слабым раствором уксуса .

Лайфхак 2. Как бороться с мучнистыми червецами

Как избавиться от вредителей комнатных растений / Фото: wikipedia.org

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Мучнистые червецы – еще одни "вампиры" цветочного мира. Они любят селиться в корнях, а также в пазухах листьев, на стеблях и выглядят, как комки белой ваты. Листья от них становятся вялыми, желтеют и опадают. А сами растения прекращают расти и развиваться. Чаще всего паразиты нападают на суккуленты и кактусы. Их следует удалить с растения влажным ватным диском . А с корней нужно смыть почву и вредителей, удалить поврежденные участки, после чего обработать инсектицидным препаратом кишечного действия .

Лайфхак 3. Трипсы – как от них избавиться

Как избавиться от вредителей комнатных растений / Фото: wikipedia.org

Трипсы – мелкие темные жучки, которые появляются на нижней стороне листовой пластины растений при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Признаком заражения являются белесоватые рисунки и мелкие черные точки на листьях, а сами растения прекращают развиваться, побеги искривляются. Трипсы любят селиться на фуксии и бегонии. Избавиться от паразитов можно с помощью обработки раствором хозяйственного мыла, а также отваром клубней цикламена, настоем табака и тысячелистника .

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Лайфхак 4. Боремся с тлей

Как избавиться от вредителей комнатных растений / Фото: pixabay.com / Фото: Pixabay

Всем знакомая тля также питается соком растений, скапливаясь на нижней стороне листьев и стеблях, а после себя оставляет экскременты в виде медвяной пади, от которой портится мебель и развивается сажистый грибок. Тля предпочитает растения, перекормленные азотными удобрениями. Чтобы избавиться от паразитов, их можно просто снять с цветов влаж ным ватным тампоном или смыть теплой водой . Также хорошо опрыскивать растение мыльным раствором, а через какое-то время промыть, чтобы удалить мертвых вредителей.

Лайфхак 5. Нематоды – можно ли спасти растения

Как избавиться от вредителей комнатных растений / Фото: wikipedia.org

Микроскопические нематоды очень опасны для комнатных растений, потому что они повреждают корни, которые начинают гнить и отмирать. В результате листья вянут, перестают развиваться и растение погибает. Признак нематод – это вздутия на корнях цветов. Можно попытаться спасти фикус или филодендрон, прогревая горшок с растением в течение часа в воде температурой 50 °C . Но вот другие цветы вряд ли осилят такую процедуру.

Лайфхак 6. Как избавить растения от клещей

Как избавиться от вредителей комнатных растений / Фото: wikipedia.org

Паутинные клещи незаметны для глаз. Если вы заметили на листьях мелкие обесцвеченные участки – это прокусы, через которые паразиты сосут соки. Другой характерный признак их присутствия – тончайшая паутина на верхушках побегов. Опасность клещей в том, что они еще являются переносчиками вирусных заболеваний. Паутинные клещи живут в условиях повышенной сухости воздуха, а потому регулярное проветривание и опрыскивание растений уменьшает риск их появления. Пораженные побеги цветов удаляются, а само растение опрыскивается водой и ставится на трое суток под полиэтиленовый пакет. Цветы, которые не любят влажный воздух, нужно обработать акарицидом. Мелкие растения можно полностью погрузить в 50%-й акарицидный раствор .

Ранее мы рассказывали, какие растения сажать для любви и богатства.