Як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи

Як позбавитися від шкідників кімнатних рослин - поради і лайфхаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Кімнатні рослини радують нас зовнішнім виглядом, цвітінням, ароматом та просто своєю присутністю. Але вони також вимагають до себе уваги , особливо якщо з'являються шкідники.

А ворогів у них чимало. І щоб позбавити зелених друзів від паразитів, потрібно сочатку виявити, від чого саме страждає та чи інша квітка. Розберемося, які бувають шкідники кімнатних квітів і як їх позбутися.

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Як позбутися шкідників на квітах: лайфхаки

Лайфхак 1. Щитівки та боротьба з ними

Як позбутися шкідників кімнатних рослин / Фото: wikipedia.org

Щитівки та ложнощитівки харчуються соками рослини. Вони виглядають як дрібні горбики на звороті листя і в нижній частині стебел, а після себе залишають липкі сліди. Щитівки паразитують на багатьох кімнатних рослинах, але найчастіше від них страждають лимон, орхідея, папороть, мирт, аспарагус. Боротися зі щитівками можна, протираючи заражені місця зубною щіткою, змоченою в мильній воді чи спирті , а потім протерти слабким розчином оцту .

Лайфхак 2. Як боротися з борошнистими червцями

Як позбутися шкідників кімнатних рослин / Фото: wikipedia.org

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Борошнисті червці – ще одні "вампіри" квіткового світу. Вони люблять селитися в корінні, а також у пазухах листя, на стеблах і виглядають, як грудки білої вати. Листя від них стає млявим, жовтіє й опадає. А самі рослини припиняють рости і розвиватися. Найчастіше паразити нападають на сукуленти та кактуси. Їх слід видалити з рослини вологим ватним диском . А з коріння потрібно змити ґрунт та шкідників, видалити пошкоджені ділянки, після чого обробити інсектицидним препаратом кишкової дії .

Лайфхак 3. Тріпси – як їх позбутися

Як позбутися шкідників кімнатних рослин / Фото: wikipedia.org

Трипси – дрібні темні жучки, які з'являються на нижньому боці листової пластини рослин при високій температурі та низькій вологості повітря. Ознакою зараження є білуваті візерунки і дрібні чорні крапки на листі, а самі рослини припиняють розвиватися, пагони викривляються. Трипси люблять селитися на фуксії та бегонії. Позбутися паразитів можна за допомогою обробки розчином господарського мила, а також відваром бульб цикламену, настоєм тютюну та деревію .

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Лайфхак 4. Боремося з попелицею

Як позбутися шкідників кімнатних рослин / Фото: pixabay.com / Фото: Pixabay

Усім знайома попелиця також харчується соком рослин, накопичуючись на нижній стороні листя та стеблах, а після себе залишає екскременти у вигляді медв'яної паді, від якої псуються меблі та розвивається сажистий грибок. Тля віддає перевагу рослинам, перегодованим азотними добривами. Щоб позбутися паразитів, їх можна просто зняти з квітів волог им ватним тампоном або змити теплою водою . Також добре обприскувати рослину мильним розчином, а через певений час промити, щоб видалити мертвих шкідників.

Лайфхак 5. Нематоди – чи можна врятувати рослини

Як позбутися шкідників кімнатних рослин / Фото: wikipedia.org

Мікроскопічні нематоди дуже небезпечні для кімнатних рослин, тому що вони ушкоджують коріння, яке починає гнити і відмирати. В результаті листя в'яне, припиняє розвиватися, і рослина гине. Ознака нематод – це здуття на корінні квітів. Можна спробувати врятувати фікус або філодендрон, прогріваючи горщик із рослиною протягом години у воді температурою 50 °C . Але інші квіти навряд чи подужають таку процедуру.

Лайфхак 6. Як позбавити рослини від кліщів

Як позбутися шкідників кімнатних рослин / Фото: wikipedia.org

Павутинні кліщі непомітні для очей. Якщо ви побачили на листі дрібні знебарвлені ділянки – це прокуси, через які паразити смокчуть соки. Інша характерна ознака їхньої присутності – найтонша павутина на верхівках пагонів. Небезпека кліщів у тому, що вони є переносниками вірусних захворювань. Павутинні кліщі живуть в умовах підвищеної сухості повітря, а тому регулярне провітрювання та обприскування рослин зменшує ризик їхньої появи. Уражені пагони квітів видаляють, а саму рослину обприскують водою і ставлять на три доби під поліетиленовий пакет. Квіти, які не люблять вологе повітря, потрібно обробити акарицидом. Дрібні рослини можна повністю занурити в 50% акарицидний розчин .

Раніше ми розповідали, які рослини садити для кохання та багатства.