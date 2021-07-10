Как красиво оформить дачу: ТОП-10 ярких лайфхаков с фото

Спать на траве, обедать в саду, гулять по тоннелю и любоваться игрой со светом – как еще можно эффектно, красиво и практично оборудовать дачу для труда и отдыха

Как оформить дачу / Фото: Сегодня

Дача – место, куда многие люди отправляются на отдых. Хотя для многих – это зона физического труда, а также хранения бесполезного хлама, который жалко выкинуть. Как преобразовать дачу и сделать ее практичнее и красивее? Читайте наши лайфхаки, смотрите фото и вдохновляйтесь на креативные идеи.

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Как красиво оформить дачу: лайфхаки

Лайфхак 1. Древний инвентарь на колесах

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Старые отработанные дачные тачки отправились на заслуженный отдых? Не тут-то было! Пусть теперь они послужат украшением вашей дачи. Сделайте из них цветники. Преимущество таких перевозных клумб по сравнению со стационарными в том, что вы можете перемещать их по всему участку, куда вам заблагорассудится.

Лайфхак 2. Игра со светом

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Дача должна быть красивой не только днем, но и ночью. Самые простые фонарики вдоль дачной дорожки способны сказочно ее преобразить в вечернее время. Секрет кроется в правильном расположении светильников и игре света с тенью.

Лайфхак 3. Зеленый тоннель

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Долгую дорогу от дома до дачного санузла, которая под палящим летним солнцем кажется просто бесконечной, превратите в сказочный тоннель. Для дуг можно гнуть арматуру, а дешевый вариант можно сделать даже из лозы. Засадите дорожку неприхотливыми вьющимися растениями, и уже через пару недель наслаждайтесь волшебным тоннелем.

Лайфхак 4. На дворе дрова

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Вечерние дачные посиделки с шашлыками и песнями обязательно потребуют немалого запаса дров. Чаще всего поленья просто лежат в куче, которая занимает место и портит внешний вид сада. А периодически еще и мокнет под дождем. Исправить это безобразие и преобразить внешний вид дачи поможет стильный дровяник. А когда к концу сезона он опустеет, в нем можно хранить дачный инвентарь.

Лайфхак 5. Лейка, полей-ка

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

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На даче часто накапливается много посуды, которую жалко выкинуть. Можно найти ей достойное применение в декоре. Кстати, она вам еще пригодится не только как украшение, но и в сборе дождевой воды.

Лайфхак 6. Столовая в саду

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Как приятно посидеть жарким днем в тенистом саду под раскидистым деревом. Предлагаем вам организовать здесь обеденную зону. Сделайте стол вокруг дерева и поставьте стулья. В окружении цветов и свежего воздуха аппетит не заставит себя долго ждать.

Лайфхак 7. Горшочное дерево

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Пусть на даче отдохнут и ваши комнатные растения. А такое импровизированное дерево украсит даже самую скучную стену дома.

Лайфхак 8. Поспите на травке

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

На природе так и хочется поваляться на мягкой пушистой зеленой травке. Но можно окультурить эту идею и сделать настоящую эко-кровать. Сколотите из досок лежанку, а внутрь поместите газонную траву.

Лайфхак 9. Гамак

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Еще один атрибут, без которого просто немыслим полноценный отдых на природе – это гамак. Плавное покачивание под пение птиц помогает организму окунуться в приятный релакс.

Лайфхак 10. Мягкий уголок

Как оформить дачу / Фото: Pinterest

Много воздуха, рассеянный солнечный свет, приятная тень, красивейшие цветы и растения, удобный лежак – примерно так многим представляется дачный отдых. Ничего не мешает сделать его именно таким. А если на даче у вас есть малосимпатичный участок, его можно скрыть от глаз, соорудив такой приятный уголок для релакса.

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