Как правильно делать заготовки на зиму, чтобы сохранить витамины – ответ диетолога

Как правильно делать заготовки на зиму, чтобы сохранить витамины / Фото: Unsplash

Но вот какой вариант заготовки на зиму самый полезный и какими ягодами стоит запастись в первую очередь – выяснили далее.

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Какие запасы на зиму делают украинцы

Запасы на холодное время года Ольга Горецкая начала делать, как только наступил фруктовый сезон. Экспериментировала с заморозкой и фруктов и овощей. От прошлогоднего запаса ничего не осталось.

Признается, что охотно и сушила бы, и консервировала, потому что свои фрукты все же полезнее магазинных в зимний период, но в квартире на это не хватает места:

Морозильная камера небольшая есть и там мы это можем все хранить, банки с консервацией нам, к сожалению, ставить негде, как и дигедратор – великолепная вещь, где можно сушить и фруктовые чипсы и грибочки и даже мясо.

Другая хозяйка Ирина Артамонова пользуется дигедратором уже не один десяток лет:

Я экспериментирую – сушу: сливы, прямо с косточками, апельсин, можно лайм, лимон, киви, яблоки Симиренко или такие кисловатые, с кислинкой.

Из таких заготовок зимой варит не только компот, но и добавляет к десертам и мясным блюдам. Поскольку убеждена: самостоятельно приготовленное – полезнее магазинного.

Консервация – популярный способ заготовки на зиму / Фото: Pixabay

По словам Ирины, сухофрукты хороши, тем, что их не кипятят, в них меньше содержания сахара и они дольше хранятся.

Кроме сушки фруктов и овощей, делает также заготовки консервированных овощей и ягод:

компот из черешни,

компот из вишни,

заправка для борща,

заправка для супа,

кетчуп,

кабачки,

огурцы,

помидоры,

варенье с шоколадом из вишни.

Полезно ли делать такие заготовки на зиму – ответ диетолога

Консервацию семья Артамоновых уплетает за обе щеки и считает, что витамины с собственного огорода – хорошая поддержка для иммунитета. Диетологи же говорят – не все способы заготовки полезные.

Вишни отлично замораживаются на зиму / Фото: Depositphotos

Диетолог Александр Кущ назвал самый удачный вариант заготовки овощей и фруктов на зиму:

Фактически при варки, когда мы делаем различные варенья, джемы, при высушивания, они практически все улетучиваются, витаминная ценность таких продуктов падает, поэтому заморозка – самый оптимальный вариант.

Лучше всего для этого подходит:

вишня,

смородина,

крыжовник,

черника,

клубника.

А вот малины лучше не замораживать, или же сразу молоты в пюре.

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