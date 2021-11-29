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Как применять луковую шелуху для огорода

Ольга Козачок
29 ноября, 18:08
Не выбрасывайте луковую шелуху зимой: она вам еще пригодится для улучшения урожая и защиты растений

Как использовать луковую шелуху / Фото: Коллаж: Сегодня

За зиму семья расходует и съедает большое количество лука. Этот овощ популярен в супах и вторых блюдах, в салатах и начинках для пирогов, в солениях и маринадах. А вот шелуха с лука , как правило, отправляется в мусорное ведро. А ведь это бесценное и одновременно совершенно бесплатное средство, которое можно с пользой применять на огороде для повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.

Как использовать луковую шелуху , почему ее не стоит выбрасывать зимой, а хранить до самой весны, читайте в наших лайфхаках. Главное – чтобы шелуха была сухой и не испорченной. А для этого можно хранить ее в стеклянных банках, ящиках, коробках или целлофановых пакетах.

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Как применять луковую шелуху на участке: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Защита для огурцов

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

Если у огурцов желтеют листья, прокипятите луковую шелуху в течение 5 минут из расчета: две пригоршни шелухи на 10 л воды . Отстоянным и процеженным отваром опрыскайте листья. А оставшаяся после процеживания шелуха еще и послужит мульчей.

  • Лайфхак 2. Борьба с вредителями

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

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Для борьбы с тлей на овощных культурах также готовится луковый настой. Наполните наполовину ведро луковой шелухой, залейте доверху горячей водой и настаивайте в течение суток. Затем процедите, добавьте столько же воды. Этот же раствор хорошо работает против колорадского жука, медяниц, трипсов, гусениц капустной белянки, паутинного клеща.

  • Лайфхак 3. Удаление плодожорки

Чтобы побороть плодожорку на яблонях , также применяются настои из луковой шелухи. Деревья обрабатывают после цветения в теплый вечер, когда температура не опускается ниже 15 градусов. Обработку повторяют еженедельно, пока идет сезон бабочек.

  • Лайфхак 4. Использование при посадке

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

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При высадке картофеля горсть размятой или молотой луковой шелухи в посадочные лунки помогает в борьбе с нематодой и проволочником. А при высадке рассады овощей и цветов шелуха санирует почву и оберегает от вредителей.

  • Лайфхак 5. Подкормка растений

Настой, который хорошо подходит для подкормок как некорневых, так и корневых, готовят из расчета: 20 г сухой шелухи помещают в 10-литровое ведро , заливают теплой водой, накрывают крышкой и оставляют настаиваться на 4-5 суток. Затем процеживают и поливают растения под корень или обрабатывают распылителем по листьям, ветвям, коре деревьев.

  • Лайфхак 6. Хранение плодов

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

Осенью луковая шелуха пригодится для длительного хранения фруктов и овощей. Сухую шелуху измельчают и пересыпают яблоки и груши в полиэтиленовых мешках. А корнеплодам не страшны грибковые заболевания, если перед хранением их пересыпать измельченной шелухой.

Ранее мы рассказывали, как вырастить крупный лук: лайфхаки для дачников.