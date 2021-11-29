Как применять луковую шелуху для огорода

Как использовать луковую шелуху / Фото: Коллаж: Сегодня
За зиму семья расходует и съедает большое количество лука. Этот овощ популярен в супах и вторых блюдах, в салатах и начинках для пирогов, в солениях и маринадах. А вот шелуха с лука , как правило, отправляется в мусорное ведро. А ведь это бесценное и одновременно совершенно бесплатное средство, которое можно с пользой применять на огороде для повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.
Как использовать луковую шелуху , почему ее не стоит выбрасывать зимой, а хранить до самой весны, читайте в наших лайфхаках. Главное – чтобы шелуха была сухой и не испорченной. А для этого можно хранить ее в стеклянных банках, ящиках, коробках или целлофановых пакетах.
Как применять луковую шелуху на участке: лайфхаки
- Лайфхак 1. Защита для огурцов
Если у огурцов желтеют листья, прокипятите луковую шелуху в течение 5 минут из расчета: две пригоршни шелухи на 10 л воды . Отстоянным и процеженным отваром опрыскайте листья. А оставшаяся после процеживания шелуха еще и послужит мульчей.
- Лайфхак 2. Борьба с вредителями
Для борьбы с тлей на овощных культурах также готовится луковый настой. Наполните наполовину ведро луковой шелухой, залейте доверху горячей водой и настаивайте в течение суток. Затем процедите, добавьте столько же воды. Этот же раствор хорошо работает против колорадского жука, медяниц, трипсов, гусениц капустной белянки, паутинного клеща.
- Лайфхак 3. Удаление плодожорки
Чтобы побороть плодожорку на яблонях , также применяются настои из луковой шелухи. Деревья обрабатывают после цветения в теплый вечер, когда температура не опускается ниже 15 градусов. Обработку повторяют еженедельно, пока идет сезон бабочек.
- Лайфхак 4. Использование при посадке
При высадке картофеля горсть размятой или молотой луковой шелухи в посадочные лунки помогает в борьбе с нематодой и проволочником. А при высадке рассады овощей и цветов шелуха санирует почву и оберегает от вредителей.
- Лайфхак 5. Подкормка растений
Настой, который хорошо подходит для подкормок как некорневых, так и корневых, готовят из расчета: 20 г сухой шелухи помещают в 10-литровое ведро , заливают теплой водой, накрывают крышкой и оставляют настаиваться на 4-5 суток. Затем процеживают и поливают растения под корень или обрабатывают распылителем по листьям, ветвям, коре деревьев.
- Лайфхак 6. Хранение плодов
Осенью луковая шелуха пригодится для длительного хранения фруктов и овощей. Сухую шелуху измельчают и пересыпают яблоки и груши в полиэтиленовых мешках. А корнеплодам не страшны грибковые заболевания, если перед хранением их пересыпать измельченной шелухой.
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