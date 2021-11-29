Как применять луковую шелуху для огорода

Как использовать луковую шелуху / Фото: Коллаж: Сегодня

За зиму семья расходует и съедает большое количество лука. Этот овощ популярен в супах и вторых блюдах, в салатах и начинках для пирогов, в солениях и маринадах. А вот шелуха с лука , как правило, отправляется в мусорное ведро. А ведь это бесценное и одновременно совершенно бесплатное средство, которое можно с пользой применять на огороде для повышения урожая или борьбы с вредителями и болезнями.

Как использовать луковую шелуху , почему ее не стоит выбрасывать зимой, а хранить до самой весны, читайте в наших лайфхаках. Главное – чтобы шелуха была сухой и не испорченной. А для этого можно хранить ее в стеклянных банках, ящиках, коробках или целлофановых пакетах.

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Как применять луковую шелуху на участке: лайфхаки

Лайфхак 1. Защита для огурцов

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

Если у огурцов желтеют листья, прокипятите луковую шелуху в течение 5 минут из расчета: две пригоршни шелухи на 10 л воды . Отстоянным и процеженным отваром опрыскайте листья. А оставшаяся после процеживания шелуха еще и послужит мульчей.

Лайфхак 2. Борьба с вредителями

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

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Для борьбы с тлей на овощных культурах также готовится луковый настой. Наполните наполовину ведро луковой шелухой, залейте доверху горячей водой и настаивайте в течение суток. Затем процедите, добавьте столько же воды. Этот же раствор хорошо работает против колорадского жука, медяниц, трипсов, гусениц капустной белянки, паутинного клеща.

Лайфхак 3. Удаление плодожорки

Чтобы побороть плодожорку на яблонях , также применяются настои из луковой шелухи. Деревья обрабатывают после цветения в теплый вечер, когда температура не опускается ниже 15 градусов. Обработку повторяют еженедельно, пока идет сезон бабочек.

Лайфхак 4. Использование при посадке

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

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При высадке картофеля горсть размятой или молотой луковой шелухи в посадочные лунки помогает в борьбе с нематодой и проволочником. А при высадке рассады овощей и цветов шелуха санирует почву и оберегает от вредителей.

Лайфхак 5. Подкормка растений

Настой, который хорошо подходит для подкормок как некорневых, так и корневых, готовят из расчета: 20 г сухой шелухи помещают в 10-литровое ведро , заливают теплой водой, накрывают крышкой и оставляют настаиваться на 4-5 суток. Затем процеживают и поливают растения под корень или обрабатывают распылителем по листьям, ветвям, коре деревьев.

Лайфхак 6. Хранение плодов

Как использовать луковую шелуху / Фото: pinterest

Осенью луковая шелуха пригодится для длительного хранения фруктов и овощей. Сухую шелуху измельчают и пересыпают яблоки и груши в полиэтиленовых мешках. А корнеплодам не страшны грибковые заболевания, если перед хранением их пересыпать измельченной шелухой.

Ранее мы рассказывали, как вырастить крупный лук: лайфхаки для дачников.