Как и чем разбавить лак для ногтей / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Если ваш любимый лак начал высыхать, стал слишком густым и тягучим, ложится на ногти неровно и полосами, не спешите его выбрасывать. Лак можно реанимировать и продлить ему жизнь. Как спасти лак для ногтей от преждевременного высыхания и загустения, узнайте в нашей статье.
Как разбавить лак для ногтей: лайфхаки
- Лайфхак 1. Разбавитель
Есть специальные средства, которые предотвращают загустение лака. Разбавители в небольшом количестве добавляются в лак , делают его менее густым и возвращают свойство ровно ложиться на ноготь.
- Лайфхак 2. Другой лак
Еще один вариант, позволяющий продлить жизнь лака на несколько применений – это добавить в него прозрачный лак. Имейте в виду, что при таком смешении яркость и насыщенность цвета может уменьшиться. Кстати, можете поэкспериментировать с цветом, добавив непрозрачный лак.
- Лайфхак 3. Средство для снятия лака
В лак можно добавить немного жидкости для снятия. Если смывка ацетоновая, есть вероятность, что лак будет быстрее слезать с ногтей . А вот другие виды средств для снятия лака могут изменить его цвет.
- Лайфхак 4. Мицеллярная вода
Хороший метод исправить лак – разбавить его мицеллярной водой. Добавляйте по капельке воды в пузырек и перемешивайте с помощью кисточки . А вот трясти и болтать флакон непосредственно перед процедурой маникюра не нужно, потому что в лаке появятся пузырьки воздуха.
- Лайфхак 5. Температура
Полезный лайфхак реанимировать лак – это нагреть его. Поставьте пузырек в горячую воду на 15минут . Затем можно делать маникюр. Лак станет более жидким и лучше ляжет на ногти.
- Лайфхак 6. Как не допустить загустения лака
Чтобы любимый лак прослужил вам до самой последней капли, храните его правильно.
- Плотно завинчивайте пузырек после использования, а также удаляйте остатки лака с горлышка.
- Лак чувствителен к температуре и в равной степени не любит ни тепла, ни холода. Оптимально держать его при комнатной температуре и избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте лак надолго возле ультрафиолетовой лампы .
Ранее мы рассказывали, как применять лак для ногтей в быту: ТОП-10 лайфхаков.