Как сделать дрожжи в домашних условиях: три самых простых рецепта

Как сделать дрожжи в домашних условиях / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сейчас, в условиях войны, когда у людей нет доступа к элементарным продуктам питания, приходится обходиться тем, что есть в наличии. Многие сами пекут хлеб и булочки . Для такого теста одним из обязательных ингредиентов являются дрожжи.
Но что делать, если у вас дома не оказалось дрожжей и купить не получается? Этот вид разрыхлителя теста можно при необходимости заменить. Рассказываем, как сделать дрожжи самим в домашних условиях.
Чем заменить дрожжи: лайфхаки
- Лайфхак 1. Картофельные дрожжи
Из сырого картофеля делают простую закваску, которая может заменить дрожжи.
Ингредиенты:
- 2 шт. картофеля;
- 1 стакан воды;
- 1 ст. ложка муки.
Как приготовить картофельные дрожжи
Картофель очистите от кожуры и потрите на терке. Влейте воду, перемешайте и оставьте на сутки в тепле, чтобы масса начала бродить. Всыпьте муку, перемешайте и дайте настояться еще 10 часов. Далее эту закваску можно использовать для приготовления несладкой выпечки : пирогов, пирожков, хлеба.
- Лайфхак 2. Закваска на воде
Можно сделать самый простой заменитель дрожжей из муки и воды .
Ингредиенты:
- мука;
- вода.
Как приготовить закваску
В произвольное количество воды, помешивая, всыпьте небольшими порциями муку до консистенции жидкого теста. Поставьте закваску в теплое место примерно на сутки . За это время тесто начинает бродить. Добавьте еще немного муки и оставьте еще на 12 часов. После этого закваска готова к использованию.
- Лайфхак 3. Закваска на тесте
Для приготовления хлеба, особенно если этот процесс уже налажен, можно использовать остаток дрожжевого теста от предыдущей выпечки. Для этого хозяйки специально оставляют часть готового теста, которое хранят в морозилке, а перед началом готовки его размораживают и добавляют к новому тесту. Его хорошенько вымешивают с остальными ингредиентами. А затем снова оставляют кусочек теста для последующего использования.
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