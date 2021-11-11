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Как сделать игрушки для кота: ТОП-10 прикольных идей

Ольга Козачок
11 ноября, 16:44
Играя с котом, вы не только развлечете домашнего любимца, но и сами забудете о проблемах и собственном плохом настроении.

Как сделать веселые игрушки для кота / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы дома никто не скучал – ни животные, ни хозяева, сделайте для них интересные и прикольные игрушки из подручных средств. Не только котята, но и солидные взрослые звери обрадуются такому времяпровождению и вспомнят свое детство. Да и вам будет веселее.

Как сделать игрушки для кота: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Перья

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

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Кот по природе – хищник, а потому просто обожает перья во всех их проявлениях . Можете закрепить несколько длинных перьев в картонной втулке и можете быть уверены – через какое-то время кот их обязательно извлечет оттуда.

  • Лайфхак 2. Подвеска

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Свяжите подвеску в виде пружинки с шариком-погремушкой на конце и поцепите на дверную ручку , чтобы она вертелась, и кот мог ее достать, но не снять лапой. Его восторгу не будет предела.

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  • Лайфхак 3. Ключи

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Если вам надоело ежедневно обновлять порванные, растрепанные и убитые в хлам игрушки, можете сделать более долгоиграющий вариант, который не поддастся острым когтям и еще не скоро выйдет из строя. Возьмите ненужные ключи и развесьте их на веревочке.

  • Лайфхак 4. Ленты

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

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Ленточки, веревочки, тесемочки разных мастей и структуры, привязанные на такую конструкцию – вот счастье для кота! Когда он будет проходить под ними, они зацепят его по спине и вызовут живой интерес. Следите только, чтобы они не были слишком длинными, и животное в них не запуталось.

  • Лайфхак 5. Удочка

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Хотите принять участие в кошачьих развлечениях и даже управлять процессом? Тогда сделайте игрушку в виде удочки: на конец лозинки привяжите нитку с бумажкой или помпончиком на конце и "выуживайте" своего красавца из дальнего угла.

  • Лайфхак 6. Когтеточка

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Нарежьте полосок из гофрокартона из ящика. Скрутите их потуже по спирали, скрепляя скотчем. Получится отличная точилка для острых когтей. Только потом готовьтесь усиленно пылесосить комнату.

  • Лайфхак 7. Мышки

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Из плотной фетровой ткани можно сшить своему любимцу мышку, и даже не одну. Если хотите, чтобы она стала его любимой игрушкой, спрячьте внутрь наполнителя гранулу сухого кошачьего корма . Он учует его даже через все складки ткани.

  • Лайфхак 8. Клубок

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Из старой ненужной одежды можно сделать обновку для животного. Отрежьте рукава или возьмите пояс, свяжите тугими узлами , бросьте коту и покатайте по полу – уж он-то найдет ему применение.

  • Лайфхак 9. Черный ящик

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

"Черный" – не потому, что так раскрашен, а потому что полон неожиданностей для кота . Вам понадобится коробка, в которой нужно нарезать много дырок по размеру кошачьей лапы. А внутрь набросайте шарики от пинг-понга или другую мелочевку, которую можно катать, но нельзя достать.

  • Лайфхак 10. Каштаны

Как сделать игрушки для кота / Фото: pinterest

Гладкие, гремучие и отлично летают по полу ! Вам даже делать ничего не нужно – природа все придумала за вас. Просто соберите несколько каштанов, желудей, шишек и сложите в высокую емкость с бортиками. Не удивляйтесь, если потом найдете эти игрушки на полу.

Ранее мы рассказывали, как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц.