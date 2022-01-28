Как сохранить цвет вещей при стирке: простые способы

Как можно дольше сохранить цвет вещей, чтобы они были как новенькие / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Чтобы одежда как можно дольше оставалась, как новенькая , не тускнела и радовала яркостью красок, вещи нужно стирать и сушить правильно. Такая процедура не отнимет много времени, зато позволит сохранить первозданный вид любимой блузки, брюк и белья.
Но если все-таки случилась неприятность, и после нескольких стирок недавно купленная вещь потускнела и потеряла привлекательность, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать, чтобы восстановить цвет одежды. А сейчас поговорим о том, как не допустить потери яркости вещей.
Как сохранить цвет вещей: лайфхаки
- Лайфхак 1. Инструкция
Главное правило, которое поможет вам дольше сохранять цвет любимой вещи – это правильный уход за ней. Внимательно изучите этикетку , прежде чем забрасывать одежду в стирку. Ведь цвет чаще всего теряется из-за неправильного режима стирки, слишком высокой температуры воды, тускнеет от агрессивных пятновыводителей, выгорает на солнце и т.д.
- Лайфхак 2. Тестирование
Если вы сомневаетесь в устойчивости краски на ткани и боитесь, что она полиняет, перед первой стиркой проверьте вещь, намочив небольшой участок или лоскуток , который крепится на новую одежду. Если вода окрасилась – вам придется стирать отдельно и в прохладной воде.
- Лайфхак 3. Сортировка
Перед стиркой вещи обязательно нужно разложить, ориентируясь на несколько разных характеристик.
- По цвету. Белое стирайте отдельно. Черное – отдельно. Цветное – также желательно подобрать свою гамму.
- По типу ткани. Синтетика может полинять гораздо быстрее, чем натуральные ткани, которые крепче окрашены.
- По весу. Тяжелые и грубые вещи могут оставить потертости и даже дырки на деликатных тканях.
- По текстуре. Шерстяные, ворсистые вещи нежелательно стирать с одеждой, которая цепляет на себя весь ворс и пылинки.
- По степени загрязнения. Слишком грязные и запятнанные вещи потребуют большего количества средства, которое может стать слишком агрессивным для деликатных и почти чистых тканей.
- Лайфхак 4. Температура
Горячая вода – один из главных врагов одежды, который быстрее обесцвечивает вещи. Оптимально, если температура для замачивания и стирки окрашенных вещей не превышает 30-40°С . А более прохладная вода щадит окрашенные ткани.
- Лайфхак 5. Средства
Используйте порошки строго по назначению, благо, что индустрия шагнула далеко вперед и предоставила огромный выбор средств для разных видов стирки . А для этого снова придется внимательно изучить инструкцию. Белизна "съест" цвет, а порошок для цветных тканей может оставить пятна на белье.
- Лайфхак 6. Сушка
Если вы сушите постиранные вещи возле батареи или обогревателя , будьте готовы к тому, что цветная вещь потускнеет – температура негативно влияет на ткани. Также избегайте прямых солнечный лучей , вывешивая на веревку цветную и черную одежду – выгорит. Зато белые ткани, наоборот, еще больше отбелятся на солнце.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от следов косметики на вещах.