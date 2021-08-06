Как убрать запах чеснока

Как удалить запах чеснока / Фото: Коллаж: Сегодня
Чеснок – прекрасная пряность, которая добавляет ни с чем не сравнимый пикантный аромат как в сырые, так и в готовые блюда, особенно в украинской кухне. Но этот же самый запах часто обращается во вред.
Во-первых, наесться чеснока и выйти в люди считается дурным тоном, потому что чесночный перегар изо рта отвратительно пахнет. Во-вторых, содержащиеся в чесноке эфирные масла намертво въедаются в кожу рук, надолго оставляя стойкий неприятный запах после контакта с овощем.
Как удалить запах чеснока, чтобы не лишать себя удовольствия чесночных блюд? Есть множество способов, о которых мы расскажем в наших лайфхаках.
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Как удалить запах чеснока: лайфхаки
- Лайфхак 1. Жвачка
Как удалить запах чеснока / Фото: Unsplash
Первое, что многим хочется сделать после того, как они поели чеснок – хорошенько почистить зубы. А если такой возможности нет, то пожевать жвачку. Не отказывайте себе в таком желании, но имейте в виду, что эффект будет недолговечным – ровно настолько, насколько хватит жвачки.
- Лайфхак 2. Мята
Как удалить запах чеснока / Фото: Pixabay
Лучше всего чесночный запах нейтрализует мята. Это растение содержит большое количество фенольных соединений, которые убирают перегар. Достаточно пожевать свежий листик мяты или выпить мятный чай.
- Лайфхак 3. Яблоки
Как удалить запах чеснока / Фото: Unsplash
Обычные яблоки также хорошо устраняют чесночный запах изо рта. Причем, чтобы, сытно пообедав, не травмировать себя и окружающих неприятным ароматом, можно съесть яблоко как до, так и после поедания чеснока. Оно начнет работать и нейтрализует собой чеснок.
- Лайфхак 4. Салат
Как удалить запах чеснока / Фото: Pixabay
Листья салата также содержат достаточное количество фенолов, а потому хорошо борются с запахом чеснока
- Лайфхак 5. Цитрусовые
Как удалить запах чеснока / Фото: Unsplash
Лимон и апельсин неплохо справляются с проблемой неприятного запаха, потому что имеют более выраженный аромат, способный перетянуть внимание на себя.
- Лайфхак 6. Металл
Как удалить запах чеснока / Фото: Pinterest
А вот чтобы убрать стойкий запах на пальцах, перед тем как резать или тереть чеснок, потрите в руках какой-нибудь предмет из нержавеющей стали под струей холодной воды. А после работы с чесноком повторите эту процедуру.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха в холодильнике.
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