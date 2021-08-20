Как вывести пятна на скатерти / Фото: Коллаж: Сегодня
Праздничное застолье или обычное семейное чаепитие часто имеет и обратную сторону медали. Пятна от вина, жирный блюд, фруктов и чая, которые даже после стирки не уходят, а портят внешний вид и настроение хозяйке. Мы поделимся простыми лайфхаками, как можно вывести пятна со скатерти от различных продуктов.
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Как вывести пятна на скатерти: лайфхаки
- Лайфхак 1. Стирка
Каким бы ни было пятно, есть важное правило для всех случаев: скорость обработки. Чем быстрее вы начнете процесс, тем больше шансов, что пятно отстирается и уйдет бесследно. Так что не откладывайте на завтра, а сразу после ухода гостей займитесь скатертью. Также метод очистки зависит от продукта, который попал на скатерть.
- Лайфхак 2. Вино
Один из самых главных источников пятен на застольях – это вино. Чтобы удалить винное пятно, смешайте глицерин и сырой яичный желток и натрите смесью проблемные места.
Также помогает смесь пищевой соды с мылом и теплой водой . Обработайте пятно, а затем постирайте скатерть.
- Лайфхак 3. Жирные пятна
Чтобы избавиться от следов жира, сделайте насыщенный солевой раствор , нанесите его 1 час, а затем смойте теплой водой и постирайте обычным способом.
Также от жирных пятен хорошо спасает средство для мыться посуды – его также следует нанести и подержать какое-то время.
Многие хозяйки советуют для удаления жира использовать тертый мел или тальк-присыпку . Их насыпают на пятно, накрывают листом бумаги и прижимают горячим утюгом.
- Лайфхак 4. Пиво
Народный способ борьбы с такими пятнами на скатерти – нашатырный спирт . Натрите им пятно от пива, а затем смойте.
- Лайфхак 5. Чай и кофе
Такие темные следы, а также остатки сладостей после чаепития быстрее уйдут со скатерти, если обработать их перекисью водорода и оставить на полчаса, а затем промыть обычной водой.
- Лайфхак 6. Фрукты и ягоды
Фруктовые пятна поможет очистить лимонный сок . Натрите запятнанное место половинкой лимона или лимонной кислотой, разведенной до состояния кашицы.
- Лайфхак 7. Овощи
Яркие насыщенные свекольные или помидорные пятна отстираются хозяйственным мылом . Нужно только не спешить сразу же стирать, а натереть средством и оставить на 10-20 минут. Затем прополоскать, посыпать лимонной кислотой и снова прополоскать скатерть в теплой воде.
- Лайфхак 8. Зелень
Зеленые пятна и разводы легче удалить с ткани, если растворить хозяйственное мыло в воде и добавьте нашатырь . Затем опять же – пополоскать в воде.
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