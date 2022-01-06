Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2022: стихи, проза, открытки

Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С Рождеством Христовым 2022! Поздравляем всех и каждого с добрым праздником появления на свет сына Божьего, Великого Спасителя мира! Закончился Рождественский пост 2021-2022, а, значит, пришел великий праздник. Не забудьте поздравить своих родных и друзей!

Мы приготовили для вас с Рождеством лучшие поздравления в прозе, стихах, короткие, оригинальные, картинки, открытки. Пусть каждый день будет наполнен добром, миром и благополучьем!

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С Рождеством 2022: красивые открытки и поздравления в стихах

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,



Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!



Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие ― здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

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***

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

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В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.



На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.



На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Поздравления с Рождеством 2022 в прозе

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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