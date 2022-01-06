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Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2022: стихи, проза, открытки

Елена Мело Тсина
6 января, 06:00
Самые теплые пожелания вашим родным и близким с наступившими праздниками

Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С Рождеством Христовым 2022! Поздравляем всех и каждого с добрым праздником появления на свет сына Божьего, Великого Спасителя мира! Закончился Рождественский пост 2021-2022, а, значит, пришел великий праздник. Не забудьте поздравить своих родных и друзей!

Мы приготовили для вас с Рождеством лучшие поздравления в прозе, стихах, короткие, оригинальные, картинки, открытки. Пусть каждый день будет наполнен добром, миром и благополучьем!

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С Рождеством 2022: красивые открытки и поздравления в стихах

В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!

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***

Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

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В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.

На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.

На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.

***

Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Поздравления с Рождеством 2022 в прозе

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

Красивые открытки с Рождеством Христовым 2022 / Фото: bonnycards

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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