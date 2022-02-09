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Краткий гороскоп на завтра, 10 февраля – разум поможет или подведет

Ольга Дударенко, Андрей Бугулов
9 февраля, 17:30
Ракам показано уединение, а Стрельцов ждут семейные дела

Астрологи на завтра обещают неплохой день. Планеты усиливают интеллектуальную активность человека. Символ дня – разум. Но в разуме заложены двойственность и противоречивость.

Разум – отличный инструмент, который позволяет человеку достигать своих целей. И в то же время разум человека очень часто подводит.

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Оба эти факта могут в равной степени проявиться в течение завтрашнего дня. Поэтому день может оказаться несколько непредсказуемым. Однако больших потерь не предвидится. А вот победы – у некоторых знаков Зодиака – могут оказаться впечатляющими.

Что звезды приготовили на завтра знакам Зодиака

  • Овны, вас ждет встреча с приятелями. Много времени проведете в беседах, которые будут полезными.
  • Тельцы могут ощущать легкую апатию, но ее с лихвой компенсируют приятные новости, связанные с деньгами.
  • Близнецы сейчас на подъеме. Ваши желания должны осуществиться.
  • Раки проведут день в уединении и неспешной работе.
  • У Львов вероятны поездки. Успех ждет на переговорах любого рода.
  • Девам придется основательно потрудиться. Удача на вашей стороне, но за нее нужно бороться.
  • Весы займутся самообразованием, углубятся в изучение какого-то важного вопроса, будут много читать и искать в интернете. Найдете что-то важное и значительное.
  • Скорпионам требуется осторожность. Возрастает риск ошибок и неправильных решений. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.
  • Стрельцов ждет день семейных дел. В бизнесе добьетесь успеха.
  • Козероги должны обратить внимание на состояние здоровья. Самочувствие может несколько ухудшиться.
  • Водолеям в голову могут прийти оригинальные идеи. У вас есть шанс продемонстрировать свои лучшие качества.
  • Рыбы завтра будут заниматься вопросами, связанными с родителями и прошлым. Удача сопутствует историкам.

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Совет астрологов на завтра

Важно не переоценить свои силы. Не давайте обещания, которые не сможете выполнить. Из-за особого расположения Луны и Юпитера будет казаться, что море вам по колено. Случайно сказанные слова рискуют создать головную боль в не столь отдаленном будущем.