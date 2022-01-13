Крещение Господне: как и когда нужно святить воду

На Крещение Господне происходит великое освящение, и вода приобретает чудодейственную силу. / Фото: Коллаж: Сегодня

19 января наступает очередной значимый церковный зимний праздник – Крещение Господне , который посвящен обряду крещения Иисуса Христа в водах святой реки Иордан.

Считается, что в этот день вода становится святой , целебной и даже меняет свои свойства. Люди издавна верили, что нею можно окропить жилье, людей и животных, снять порчу или сглаз и даже избавиться от недугов. Когда святят воду , как правильно набирать и запасаться свяченой водой на Крещение, узнайте в нашей статье.

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Когда освящают воду на Крещение

Два дня в году церковь проводит великое освящение воды . Оно совершается 18 и 19 января , т.е. накануне и непосредственно в сам праздник Крещения Господня.

Кроме того, в разные дни в течение года на водосвятных молебнах проводится также ритуал малого освящения воды . Но он менее значим, в отличие от крещенского.

Водосвятный праздничный молебен 18 и 19 января начинается утром сразу после Литургии в храме или на улице, на водоеме возле специально обустроенной проруби, которая называется "иордань". Во время крестного хода к месту освящения совершается каждение и поются специальные тропари.

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Крещение 19 января: как и когда святить воду / Фото: Depositphotos

Взять воду можно в храме после службы . Также для освящения можно принести свою воду, но помните, что это должна быть обычная чистая вода, а не минеральная и не газированная.

Как вода становится святой

Проводя ритуал, священник погружает в воду крест и произносит молитвы. Ему дана власть испрашивать в особых молитвах и священнодействиях ниспослания на воды благодатных даров Божиих. Вода становится святой, потому, что по молитве с ней соединяется Божия благодать , как однажды это было во время крещения Иисуса.

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Так сначала священник освящает обычную воду, в нее входит Святой Дух и делает ее святыней. А затем уже сама эта вода сообщает благодать всему тому, что окропляет собой.

Считается, что в Крещение вся вода в водоемах и даже водопроводе становится святой . Но все же есть разница. Освященная в храме вода не утрачивает свою силу даже спустя время, в отличие от воды в водоеме, которая получает благодать лишь на время праздника.

Как правильно пить и хранить святую воду

Крещенская вода – это святыня . Чтобы она действительно помогала, ее важно использовать и хранить бережно. Ее хранят дома в чистом месте – лучше возле иконы. Не нужно ставить ее вместе с продуктами, алкоголем и бакалеей. Также воду не нужно держать в холодильнике. Свяченая вода обычно не портится.

После окончания крещенских праздников, по традиции, крещенскую воду лучше пить натощак . Важно пить святую воду благоговейно, с молитвой, осознавая, что вы пьете святыню.

Помните, что вода – не панацея, она не излечит от недуга без молитвы и веры в Бога.

Если свяченой воды остается мало, можно добавить несколько капель в обычную воду , и использовать как освященную.

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