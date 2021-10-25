Лунный календарь на ноябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Лунный календарь на ноябрь / Фото: Коллаж: Сегодня

Луна оказывает серьезное влияние на людей, даже если мы это не всегда ощущаем. Фазы новолуния, полнолуния, роста и убывания по-разному воздействуют на настроение, чувства, эмоции и поведение людей. Кто-то в большей мере зависит от Луны, а кто-то даже не замечает смену лунных фаз и другие астрономические явления.

В какие дни ноября полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Такие важные фазы Луны, как новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, также нужно использовать для разных целей.

Согласно лунному календарю, ноябрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в ноябре-2021

Новолуние в ноябре 2021 года наступит 4-го числа в 23 часа 15 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Скорпиона, который усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Увеличивается вероятность конфликтов. Люди становятся истеричными и взвинченными, не способны на компромиссы и уступки.

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Не стоит совершать какие-то серьезные действия в первые дни новолуния – это время больше подходит для планов и мечтаний, рассуждений, а также загадывания желаний. Также период новолуния благоприятно для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в конце осени состоится 19 ноября, в 10 часов 58 минут . Примечательно, что в это же время произойдет лунное затмение. Оно пройдет под знаком Тельца, который действует на людей успокаивающе и умиротворенно. Появляется ощущение твердой почвы под ногами, уверенности в своих силах и ясности ума.

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

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Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в ноябре-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 3, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29 ноября.

Подходящими днями в ноябре-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 6, 8, 13, 17, 23, 24 ноября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в ноябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 30 ноября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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