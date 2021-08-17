Лунный календарь на сентябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Лунный календарь на сентябрь / Фото: Коллаж: Сегодня
Луна оказывает серьезное влияние на людей, а ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, эмоции и поведение. Одни люди очень остро чувствуют зависимость от спутника Земли, другие же даже не замечают смену лунных фаз и другие астрономические явления.
В какие дни сентября полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.
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Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют те периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, сентябрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.
Примечательно, что в сентябре 2021 года будет целых три одинаковых лунных дня . Первый осенний месяц начинается и завершается 24-м лунным днем, причем в конце месяца их будет два – 29 и 30 сентября.
24-й лунный день считается нейтральным и безличным. Но все-таки лучше не начинать ничего нового и важного, а лишь продолжать начатое.
Новолуние и полнолуние в сентябре-2021
Новолуние в сентябре 2021 года произойдет 7-го числа в 3 часа 53 минуты по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Девы, которая способствует практичному и рациональному настроению. Этот знак обычно делает людей более ответственными и дисциплинированными. В это время легче идет работа, требующая большой точности действий, внимательности и сосредоточенности.
Не спешите действовать в первые дни новолуния – это время больше подходит для загадывания желаний, планов и мечтаний. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.
Полнолуние в начале осени состоится 21 сентября, в 2 часа 55 минут . Оно пройдет под знаком Рыб, что прибавит людям романтичности и мечтательности. Обострится интуиция, появится мистическое настроение, захочется поверить в чудеса. Также усилятся религиозные чувства.
Имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.
Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в сентябре-2021
- В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 30 сентября.
- Подходящими днями в сентябре-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 8, 10, 15, 19, 25, 26 сентября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.
- Однако в сентябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 28 сентября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.
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