Маковей-2021: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

Праздник Маковей: поздравления, картинки, открытки и стихи
Маковей или Медовый Спас наступил сегодня, 14 августа. Это добрый летний праздник, посвященный Христу Спасителю. На Маковея традиционно угощаются маковой выпечкой с медом, делают букеты-маковейчики и желают друг другу добра и процветания.
Мы подготовили для вас эффектные и яркие картинки, поздравления, открытки и стихи с Маковеем и Медовым Спасом, которые вы можете отправить родным и близким людям.
Короткие поздравления с Маковеем
***
Пусть Маковей к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
С праздником Маковея и Медового Спаса: красивые стихи
***
Вас с Маковеем поздравляю,
Желаю сладкой жизни вам,
Господь пускай вам помогает,
Хранит от бед, обид и драм.
Откройте сердце для молитвы,
Просите честно, от души,
Чисты пусть будут ваши мысли,
Намерения – хороши.
Добра вам, мира и достатка,
В семье – любви и понимания,
Успехов вам в благих делах,
Счастливых лет и процветания.
Поздравления с Маковеем друзьям в прозе
***
Поздравляю вас с Маковеем! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в вашем доме!
Праздник Маковея-2021: добрые пожелания в стихах
***
С Маковеем щедрым,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
Поздравления Маковеем своими словами
***
Вот и пришел день Медового Спаса Маковея! Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Маковей сделает счастливыми вас и вашу семью!
Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник
Маковый Спас: лучшие поздравления в стихах
***
Пусть жизнь будет сладкой, как мед.
Пусть счастье рекою течет.
Пусть дни будут светлыми как небеса
И не встретится больше тьмы полоса.
Желаю, чтоб с этого чистого дня
Сказкой стала бы жизнь для тебя.
Пусть здоровье, достаток и радостный звон
Никогда не покинут твой дом.
Короткие и прикольные поздравления с Маковеем
***
Маковей, Медовый Спас!
Значит, повод есть у нас –
Замечательный и сладкий
Для веселья без оглядки.
Реже злись, не суетись,
А медком ты угостись!
Как приготовить немецкий маковый пирог "зебра" – видеорецепт:
Узнайте, когда празднуем следующий – Яблочный Спас-2021: дата, история, традиции.