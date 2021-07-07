Порвались вьетнамки – как исправить: лайфхаки из подручных средств

Как починить вьетнамки / Фото: Unsplash

Шлепки, сланцы и вьетнамки, несмотря на свою простоту и непритязательность, имеют свойство иногда рваться. Но при умелом подходе эту удобную летнюю обувь можно попытаться починить. Как исправить порванные вьетнамки, читайте в нашей статье.

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Как починить шлепанцы и вьетнамки: лайфхаки

Лайфхак 1. Уменьшить отверстие

Как починить вьетнамки / Фото: Pinterest

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В подошве есть отверстия, которые часто разбалтываются и из-за этого вьетнамки выходят из строя. Чтобы их починить, достаточно вставить в пазы диски, которые уменьшат размер дырок. Их можно сделать, к примеру, из пластиковой бутылки или другого плотного и тонкого материала.

Лайфхак 2. Пришить крепеж

Как починить вьетнамки / Фото: Pinterest

Часто причина поломки вьетнамок заключается в том, что верхний крепеж жгута отрывается от ножки, которая входит в паз, ведь на это место приходится максимальная нагрузка во время ходьбы. Если оторванный резиновый диск не потерялся, его можно пришить к основанию жгута прочной ниткой или леской.

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Лайфхак 3. Вставить пуговицу

Как починить вьетнамки / Фото: Pinterest

А вот если эта ножка потеряна, ее можно заменить пуговицей, совпадающей с размером паза. Главное, чтобы она не болталась, а легла четко по контуру паза – тогда при ходьбе вы не будете спотыкаться.

Лайфхак 4. Обновить лентами

Как починить вьетнамки / Фото: Pinterest

Безнадежно порванный жгут можно заменить лентой. Во-первых, она будет крепче, а во-вторых, так вы обновите внешний вид своих шлепанцев. Проденьте ленту в имеющиеся отверстия и завяжите несколько узлов для надежности.

Лайфхак 5. Обвязать крючком

Как починить вьетнамки / Фото: Pinterest

Вам кажется, что дырка будет только расширяться и не удержит верхнюю часть шлепок? Тогда просто пришейте крепление в новом месте или обвяжите вьетнамки крючком, изменив их внешний вид.

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