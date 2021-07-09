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Праздник Петра и Павла-2021: что ни в коем случае нельзя делать

9 июля, 14:15

Ольга Козачок

На праздник Петра и Павла 12 июля нельзя есть овощи и фрукты нового урожая, зато можно готовить рыбу, а еще не рекомендуется заниматься домашними делами

Главные запреты в праздник Петра и Павла

В понедельник, 12 июля, православные отмечают День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно так полностью называется праздник Петра и Павла, который в народе именуют Петров день.

День Петра и Павла – это христианский праздник в честь двух апостолов и ближайших учеников Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть во имя своей веры.

Как и многие церковные праздники, этот день имеет свои особенности и запреты. Узнайте, что нельзя делать в праздник Петра и Павла-2021.

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День Петра и Павла 12 июля: что нельзя делать

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Источник: Сегодня

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