Зачем нужно прыгать через костер и как правильно пускать венки по воде на Ивана Купала

Ивана Купала / Фото: Getty Images

Всенародно любимый праздник Ивана Купала, который наступает 7 июля, богат разнообразными ритуалами и обрядами, многие из которых могут быть непонятны современным людям. Зачем, к примеру, нужно прыгать через огонь, ведь есть риск покалечиться или обжечься? Почему у одних венок из цветов уплывает далеко-далеко, а у других как будто застывает возле берега и никуда не движется? Неужели и правда – тут не обошлось без потусторонних сил и природных стихий?

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На что способен очищающий купальский огонь

Многие традиции исполнены народной мудростью и передаются из поколения в поколение. Наши предки верили, что стихия огня в этот праздник приобретает особую магическую силу, ведь изначально день Ивана Купала совпадал с днем летнего солнцестояния – праздника, посвященного самому главному источнику света, огня и тепла. И лишь после коррекции календаря праздник Ивана Купала сдвинулся на другую дату.

Ритуальный купальский костер, который складывали в эту ночь, должен быть большим и высоким, по силе и яркости похожим на солнце. В центр костра часто устанавливали высокий столб, на который цепляли череп животного – "видьму".

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Пока костер горел сильно и ярко, вокруг него водили праздничные хороводы, плясали и пели хвалебные песни, посвященные Солнцу. А вот когда огонь прогорал, наступал черед другого ритуала – через него начинали прыгать.

Прыжки через купальский костер имели важное значение для людей. Они верили, что, пройдя таким образом сквозь огонь, можно избавиться от сглаза, нечистой силы, болезней и даже изменить свою судьбу к лучшему.

А вот если девушка боялась и не могла перепрыгнуть через огонь, ее считали ведьмой и старались наказать: облить водой, побить крапивой и заставить прыгнуть.

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Также огонь был проверкой на прочность и серьезным испытанием для влюбленной пары. Ведь это не так-то просто – не отдернуть руку, когда горячо. Если, прыгнув через пламя, они смогли не разъединить руки, то им пророчили крепкие отношения и счастье в семье.

Как пустить венок по воде

Еще один важнейший ритуал, посвященный другой стихии – пускание венков по реке. После того, как купальский праздник сместился во времени, он совпал с важной церковной датой – Рождеством Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Именно святой Иоанн предвидел пришествие Иисуса Христа, а затем крестил Его в святых водах реки Иордан, за что и был назван Крестителем. Так что в этот день особое внимание уделялось воде и связанными с ней обрядами.

Каждая девушка, мечтающая выйти замуж, делала в день Ивана Купала венок из трав и цветов, загадывая желание и вплетая свои мысли о суженом. А с наступлением вечера девушки шли к реке и пускали венки.

Важно было, чтобы венок поплыл по течению вдаль от берега и при этом не утонул. Это означало скорое благополучное и счастливое замужество. А вот оставшийся возле берега или же утонувший венок – плохой знак для своей хозяйки.

Потому многие пускались на хитрость, стараясь забросить свой венок как можно дальше. Но запущенный с силой венок часто с разгона уходил под воду, быстрее намокал и тонул.

Важно, не переставая думать о своем желании, пустить венок на гладь воды и передать ей свой импульс. А водная стихия при помощи венка способна отобразить состояние девушки – ровное и спокойное или же волнительное и сумбурное.

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