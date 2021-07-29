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29 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 липня, 07:25

Ольга Козачок

Міжнародний день тигра, День Сил спеціальних операцій Збройних сил України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 липня.

29 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 29 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 29 липня

Іменинники 29 липня

День ангела сьогодні відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

29 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Афіногена, єпископа, і десяти учнів його, мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) та Хіонії, мученика Антіоха, лікаря, мучениці Юлії, діви, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.

У народі 29 липня відзначався Фіногеїв день, який вважався одним із найспекотніших за все літо. Селяни в цей період починали жати жито.

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Прикмети на 29 липня:

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 липня

Хто народився 29 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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