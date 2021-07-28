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День Хрещення Київської Русі – України-2021: красиві привітання, листівки і картинки

28 липня, 06:20

Ольга Козачок

Сьогодні відзначаємо День Хрещення Київської Русі – України-2021: відправляйте друзям найкращі привітання у листівках, прозі і віршах

День Хрещення Русі - України / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 28 липня, в Україні відзначається День Хрещення Київської Русі – України. Це важливе свято, яке на державному рівні почало відзначатися з 2008 року. Цього дня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, засновника і покровителя української державності.

Якщо ви поки ще міркуєте, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Вітаємо вас зі святом і пропонуємо красиві привітання з Хрещенням Київської Русі – України у прозі, віршах, картинках і смс.

С праздником крещения Руси: картинки и стихи / Фото: bonnycards

День Хрещення Русі: привітання у прозі

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Вітаю з Днем Хрещення Русі – України і бажаю від щирого серця міцної віри, радості, благодаті, щастя, надії, удачі, любові і міцного здоров'я! Нехай ваші діяння будуть праведними, вчинки – щедрими, а думки – добрими!

Урочисті привітання з Днем Хрещення Русі у віршах

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Прошло с тех пор немало лет,
Когда случилось счастье:
Владимир-князь на радость всем
Принес нам христианство!

И с Днем крещения Руси
Всех вас я поздравляю.
Лишь по законам божьим вам
Жить от души желаю!

Пускай невзгоды обойдут
Очаг ваш стороною,
Чтоб воцарился в нем навек
Мир счастья и покоя.

С праздником крещения Руси: поздравления и открытки / Фото: bonnycards

Красиве привітання з хрещенням Русі у прозі

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Дорогі друзі! Вітаю вас зі святом хрещення святої Русі – України! Бажаю всім міцної віри, великого духу, людського співчуття і світлої любові. Нехай у ваших домівках править світ, любов, повага і взаєморозуміння. Нехай ваші справи завжди будуть чесними і праведними. І нехай вчинки ваші винагороджуються гідно.

Радісні привітання на День Хрещення Русі – України- 2021

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Крещение Руси для нас -
Церковное событие.
Владимир князь осуществил
Великое открытие.

И с той поры крещен народ,
Детей с рожденья крестят.
Чтоб с верой жили, добротой,
Несли благие вести.

С Днем крещения Руси: поздравления и открытки

Найкращі привітання з Днем Хрещення Русі – України своїми словами

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Вітаю тебе з Днем Хрещення Русі – України і бажаю світлого і праведного шляху, щоб ти зустрічав тільки хороших людей. Нехай душа твоя повниться радісними надіями, нехай тобі живеться легко і радісно!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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