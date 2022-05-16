Коли буде день літнє сонцестояння у 2022 році: точна дата і час

День літнього сонцестояння / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Коли настане день літнього сонцестояння у 2022 році , що він означає, чому це найдовший день у році, як поводиться Сонце у цей період, дізнайтесь у нашій статті.

День літнього сонцестояння-2022: дата та час

2022 рік не є високосним, а тому літнє сонцестояння випадає на 21 червня . Тоді як у високосні роки ця дата зазвичай переноситься на 20-те число першого літнього місяця.

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Літнє сонцестояння відбудеться опівдні, о 12 годин 13 хвилин за київським часом.

Найдовший день року триватиме 17 годин і 33 хвилини . А найкоротша ніч триватиме менше 6,5 годин , тобто. лише чверть доби.

Літнє сонцестояння: що означає

Насправді Сонце не зупиняється ні на хвилину у своєму русі небосхилом. Але саме цього дня воно піднімається на максимально високу точку над Землею , і складається враження, що воно на якийсь час зависає у зеніті, ніби стоїть і нікуди не рухається.

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Літнє сонцестояння – це астрономічне явище , що відбувається, коли нахил осі обертання Землі щодо Сонця набуває найменшого значення – 23,27 градуса.

Це означає, що у певний момент Земля максимально розгортається своєю Північною півкулею на Сонці .

З дня літнього сонцестояння у Північній півкулі починається астрономічне літо . Крім того, день починає зменшуватися, а ніч, навпаки, рости. Так триватиме аж до дня зимового сонцестояння, 22 грудня.

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