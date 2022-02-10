Голодний Місяць – як повний місяць 16 лютого вплине на знаки Зодіаку, здоров'я та погоду

Лютнева повня відбудеться 16 лютого о 18:56 за київським часом. Місяць перебуватиме у знаку Лева. Лютневу повню прийнято називати "Голодним Місяцем". Так кажуть астрологи, які готують прогнози для "Сегодня". Вони попереджають – вплив повні цього разу виявиться дуже сильним. Навіть ті, хто не помічають зміни настрою залежно від фаз Місяця, відчують енергію Голодного Місяця.

Особливо потужно впливатиме повний місяць на Тельців і Скорпіонів. Тельці відчують сильний приплив енергії, будуть дуже активними. А день 16 лютого може принести їм здійснення бажань та завершення важливих справ.

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Скорпіонам у день повні варто виявляти стриманість, не ризикувати. А головне – уникати розмов із начальством на підвищених тонах. Легко потрапити в немилість до шефа, отримати штраф і втратити роботу.

Також вплив повні буде сильним на такі знаки:

Раки – вони взагалі чутливі до впливу Місяця; можуть відчути припливи дратівливості, посваритися із приятелем чи колегою.

– вони взагалі чутливі до впливу Місяця; можуть відчути припливи дратівливості, посваритися із приятелем чи колегою. Леви – Місяць перебуватиме у їхньому знаку, і для Львів це гарний момент, пробуджуються творчі здібності, настрій буде позитивним та трохи ліричним; також може мучити безсоння.

– Місяць перебуватиме у їхньому знаку, і для Львів це гарний момент, пробуджуються творчі здібності, настрій буде позитивним та трохи ліричним; також може мучити безсоння. Водолії – у їхньому знаку зараз перебуває Сонце , що в повний місяць вступає з Місяцем у протистояння; Водоліям Голодний Місяць обіцяє удачу в коханні, значне зростання сексуальної енергії, успіх у серцевих справах, а також схильність до творчості, імпровізації, інтриг. У ніч перед повнею Водоліям можуть снитися кошмари, значення яких надавати не варто.

Інші знаки відчують вплив повні трохи слабші. Проте загалом ця місячна фаза пов'язана з високою емоційністю, змінами настрою – то сміх, то сльози, можливо – підвищеною дратівливістю.

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Часто в повний місяць трапляються порушення сну. Підвищується ймовірність сварок, конфліктів, особливо сімейних. Але рідко такі конфлікти бувають тривалими. Частіше вони спалахують і гаснуть так само, як тьмяніє місячний диск після повні.

Чому Місяць "голодний"

Повня лютого пов'язана із сексуальною сферою. Сексуальність зростає напередодні повні у людей, що народилися під різними знаками. Разом із сексуальністю виникає бажання плекати свої слабкості. І не лише інтимні. Ще може проявитися непоміркованість в їжі або вживанні алкогольних напоїв.

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Лютневий Місяць називають голодним, тому що він розбурхує почуття. Це може знайти подвійне вираження.

З одного боку, разом із сексуальністю може зрости апетит, інтерес до кулінарії та схильність до переїдання. Сама собою сексуальність може бути ненаситною.

З іншого боку, голод може знайти вираз у вигляді творчості – у найширшому значенні цього слова. Творчість – це фантазувати, слухати музику чи складати її. Але також творчість може виявлятися у нестандартних рішеннях на роботі, оригінальних ідеях, винаходах. Думки, які спадають на думку в повний місяць, завжди важливі. Щоправда, люди схильні спочатку сприймати їх надто оптимістично, а потім розчаровуватися.

Як голодний Місяць впливає на здоров'я людей

Лютневий повний місяць – Голодний Місяць – несприятливий для людей, які страждають на захворювання серцево-судинної системи. Може підніматися артеріальний тиск. Потрібно за ним стежити та вчасно збивати, приймаючи відповідні препарати.

У цей повний місяць можуть також бентежити нерви: веселість, інтерес несподівано змінюються пригніченістю, песимізмом. Незабаром відбувається і це.

Зростає ймовірність травм ніг. Особливо вразливі зв'язки, суглоби на ликах, гомілках, а також коліна.

Повня практично не вплине на сприйнятливість людини до інфекцій, у тому числі найактуальнішим – дихальних шляхів. Ця фаза Місяця ніяк не знижує можливість заразитися, але й не підвищує її.

Виняток – знак Риби. У період перед повним місяцем і безпосередньо під час цієї точної фази Риби ризикують застудитися або підчепити інфекцію. Їм треба бути обережнішими за інших, носити маску, тримати ноги в теплі.

Як Голодний Місяць вплине на погоду

Фази місяця можуть впливати на погоду. Тут немає нічого дивного: адже тяжіння Місяця викликає припливи та відпливи світового океану. Місяць також впливає формування циклонів.

Лютнева повня у середніх широтах північної півкулі, тобто там, де ми живемо, часто викликає снігопади, хуртовини. Погода і цього разу зміниться. Цього лютого можна чекати на дощ або сніг з дощем. Але не в сам день повні, а через 1 – 2 дні після нього.