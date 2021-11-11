Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 12 листопада 2021 року. Цей день буде складним і завантаженим, коли багато людей будуть схильні до негативних емоцій, від яких непросто звільнитися.

Гороскоп на 12 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ви не зможете вплинути на перебіг подій, тож не поспішайте і не витрачайте час. Краще діяти повільно, ретельно плануючи кожен крок і дію. Течія сама направить вас у потрібне річище.

Гороскоп на 12 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вплутуватися в авантюри цього дня не варто. Також не чекайте, що оточуючі зрозуміють вас, тому що ви не надто ясно висловлюєте свої думки і бажання. А ось цікаво провести час ви зможете і по-іншому.

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Гороскоп на 12 листопада для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Вам не здається, що ви закохалися? Хтось із вашого оточення дуже зацікавлений у вашій балакучості. Зайві слова можуть завдати шкоди, тому робіть висновки і докладіть зусиль, щоб вчасно змовчати.

Гороскоп на 12 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Нічого особливо радісного не станеться, але й негативних моментів не буде, отже, цей день прожитий недарма. Проте вас не залишить оптимізм. Частіше посміхайтеся, думайте про хороше і пам'ятайте, що думки матеріальні.

Гороскоп на 12 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ви настільки спокійні, що вивести вас із рівноваги сьогодні буде дуже складно. Зробіть перерву в гонитві за успіхом. Згадайте про людей, яких ви любите і які люблять вас. Приділіть їм хоч трохи часу.

Гороскоп на 12 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Активний трудовий день вам піде на користь. Настав час для нововведень у роботі, а також у особистому житті. Ви легко зможете перетворити свою харизму та чарівність на грізну зброю. Тільки не забудьте вчасно зупинитись.

Гороскоп на 12 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Подбайте про розв'язання тієї проблеми, яку ви вважаєте незначною. Насправді вона може швидко перерости у глобальну. Якщо ви порозумієтеся з колективом, то успіх буде на вашому боці.

Гороскоп на 12 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Крім основної роботи, займіться корисними справами вдома. Наприклад, зробіть уроки з дітьми, прибийте поличку, пришийте гудзик. Енергетика дня сприяє приємним сімейним турботам

Гороскоп на 12 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви закінчите роботу, над якою довго і ретельно працювали, тож тріумфуйте і радійте, але не розслабляйтеся. Зате на вихідні ви можете йти з чистою совістю та почуттям виконаного обов'язку.

Гороскоп на 12 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

День пройде на ура, тільки якщо ви зможете взяти себе в руки та втихомирити емоції. Також це сприятливий час для починань. Ви опинитеся в центрі уваги. Це складно, оскільки на вас рівнятимуться і вас наслідуватимуть.

Гороскоп на 12 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Доведеться на певний час забути про всі свої справи, оскільки вам випаде роль уважного слухача чи втішника. Не розкривайте стороннім своїх емоцій – і тоді не доведеться ні перед ким виправдовуватись.

Гороскоп на 12 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

День буде завантажений. Будь-який задум, що спав вам на думку, має право на розвиток. Записуйте все – у майбутньому це стане в нагоді. При цьому не забувайте про своїх коханих та проявляйте про них турботу.

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