Гороскоп на 14 – 20 лютого для всіх знаків Зодіаку

Не давайте волю почуттям – ось девіз тижня 14 – 20 лютого , На думку астрологів, що становлять гороскопи для "Сегодня" Вони відзначають: через повний місяць, який відбудеться цього тижня, можуть вирувати емоції. При цьому вплив нинішньої повні відчують не лише "лунатики", оскільки його вплив виявлятиметься сильнішим за звичайний.

Під впливом повні, і не тільки в день його точної фази (16 лютого), люди можуть відчувати приплив бадьорості, велику енергію. То пригніченість, меланхолію. Конфлікти наступного тижня відбуватимуться частіше, ніж звичайно.

Реклама

Також астрологи попереджають, що тиждень може бути ризикованим для людей із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Може підвищуватись тиск. Тому його потрібно взяти під суворий контроль.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Тижневий гороскоп для Овна: у вас зараз, напевно, купа справ Великі навантаження, можливо, проблеми на роботі заважають сімейним справам та особистому життю. Але незабаром усе зміниться. Ймовірно, ви розплутаєтеся, якщо не з усіма, то принаймні з складними справами. Це трапиться завдяки свіжій думці, що прийшла в голову, і порадам друзів. Загалом, відчуєте себе набагато легше та вільніше. На цьому тижні у вас можливі подорожі. Буде багато різноманітних зустрічей. Вам даруватимуть подарунки.

Реклама

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тижневий гороскоп для Тельця: вам треба натиснути в роботі, закрити всі справи, відзвітувати Ви і самі це розумієте, і початок тижня зустрінете цілком мобілізованим та мотивованим. Одна з причин, чому виникла така необхідність, пов'язана із сімейними чи, може, любовними справами. Вам потрібні гроші, щоб підтримати близьку людину. Ви близькі до того, щоб досягти своєї мети. Цього тижня вам доручать важливу справу. Часто хвилюватиметеся і переживатимете. Не можна підвести тих, хто вам довіряє.

Реклама

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Тижневий гороскоп для Близнюків: ви нарешті поробите з негативними емоціями, які заважали вам жити в першій половині лютого Перестанете будувати плани помсти та тримати образу за пазухою. Зате почнете набагато чіткіше розуміти у всіх питаннях, що стосуються кар'єри, грошей та кохання. У всіх цих трьох темах може бути прорив. Правда, помітите це не відразу. У першій половині лютого ви почали дорогу покупку або роздумували про велике грошове вкладення. Якщо ще не витратили гроші, нічого страшного. Ідея поступово втратить усю свою привабливість.

Рак (22 червня – 22 липня)

Тижневий гороскоп для Раку: ви чекаєте новин – і ймовірно на них ще трохи доведеться почекати Щось відкладається, переноситься, і це змушує вас нервувати. Але справі зовсім не кінець. Ближче до вихідних довгоочікувані події почнуть відбуватися одна за одною. Поки що ж у вас буде безліч яскравих особистих подій. Вони дозволять відволіктися від невизначеності, що панує у справах та з фінансами.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Тижневий гороскоп для Лева: ви не бачите перед собою великої мети Тому можете трохи нудити. Як варіант, ціль у вас є, але просуватися до неї заважають різні дрібниці, побутові негаразди або низка рутинних завдань, що забирають купу часу. Ви можете зробити висновок, що неправильно плануєте свій час або нехтуєте допомогою друзів та колег. На цьому тижні ви неодмінно виправите помилку, що виникла. Після цієї справи справді підуть набагато швидше.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Тижневий гороскоп для Діви: у вас було багато яскравих вражень та бурхливих подій Особливо в особистому житті. Ймовірно, вам починає набридати цей нескінченний карнавал. Цього тижня, зважаючи на гороскоп, Діви нарешті візьмуться за розум. Вони приділятимуть справам і фінансам значно більше часу, ніж раніше. Виявиться, що нагромадилася купа дрібних справ. Але поступове вирішення всіх цих буденних питань зовсім не напружує Дів. Швидше, тішить. Все буде розкладено по своїх місцях, життя стане спокійним і куди більш передбачуваним, ніж раніше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тижневий гороскоп для Терезів: Ви на початку лютого, ймовірно, ніяк не могли домовитися з партнерами з бізнесу, колегами Ваше завдання полягало в тому, щоб розробити правила гри, які влаштовують усіх. У тому числі вас самих. Але домовитися весь час щось заважало: особисті амбіції та бажання сперечатися заради суперечки. Зрештою, все вирішиться – саме цього тижня. Також можливо у вас було багато роботи. Тепер її поменшає. І ще ви почнете більше спілкуватися. Набагато більше часу представиться, щоб зайнятися особистими питаннями. Витрачатимете гроші на свої забаганки, робити собі невеликі подарунки, ходити по ресторанах та клубах. Одним словом, позитиву у вашому житті цього тижня помітно побільшає.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Тижневий гороскоп для Скорпіона: ваші відносини перейшли у складну стадію. Наприклад, ви запустили новий проект. На березі здавалося, що все буде просто. Але з самого початку різні дрібниці та непорозуміння з колегами гальмують поступ уперед. Велике значення гратимуть формальності. Вам може почати здаватися, що з вами чинять несправедливо або висувають підвищені вимоги. Може й так, але зупинятися зараз у жодному разі не можна. У справах однаково намічається прогрес. Нехай все йде не так швидко і просто, як хотілося б, однак успіх не за горами. До кінця тижня оптимізм до вас почне вертатися.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Тижневий гороскоп для Стрільця: на вас чекає приємний, позитивний тиждень Щось змінюється у добрий бік. Наприклад, у вас з'являється більше вільного часу. Ви знаходите нагоду погуляти, зустрітися з друзями. Слухаєте їхні історії та відчуваєте приплив гарного настрою. У вас можливі поїздки – у справах чи просто заради розваги. Можливі нові знайомства. Коротше кажучи, сумні лютневі будні вдасться чимось урізноманітнити. Це великий плюс до чудової бази. Ви зараз впевнені у своєму майбутньому і з грошима у вас теж начебто добре.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Тижневий гороскоп для Козерога: справи йшли б непогано, але є одне але. Ви дуже багато вимагаєте від друзів і колег. Іноді ви виявляєте нетерпимість у судженнях. Не боїтеся конфліктів, суперечок – і якщо вони вже відбуваються, взагалі не думаєте про наслідки. Одним словом, ви жорсткий як йорж, і можете нажити собі ворогів. Але це зовсім не заважає вам у справах. Навпаки, ваша рішучість допомагає досягти того, що іншим не під силу. Вас можуть ставити за приклад. У вас цього тижня будуть добрі заробітки. Але в той же час вас може супроводжувати занепокоєння через гроші та власність. Швидше за все, це занепокоєння марно. Турбується потрібно через образи, які ви можете ненароком завдати друзям або близьким. Вчіться терпимості та зберігайте спокій.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Тижневий гороскоп для Водолія: тиждень буде пов'язаний із підвищеною емоційністю Навіть незначні проблеми ви можете зараз сприймати нервово та болісно. Але ваші страхи почнуть потроху розсіюватися. До кінця тижня повернеться ясність думки та олімпійський спокій. З'являться цікаві ідеї та плани на майбутнє. Одним словом, справи здебільшого прийдуть у норму. Очевидно, джерело вашого занепокоєння – ситуація у особистому житті, любовні негаразди чи непорозуміння у ній. Поки що пристрасті там продовжать кипіти. Але вам допоможе вже те, що ви прийміть ситуацію такою, якою вона є. І почнете шукати шляхи її вирішення.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Тижневий гороскоп для Риб: ймовірно, ви зараз зосереджені на особистих речах Також ви маєте намагатися поменше ділитися тим, що вас по-справжньому хвилює, з колегами та членами сім'ї. Ви не надто відверті і віддаєте роботі рівно стільки часу, скільки вона заслуговує. Коли буденні справи завершені, ваше життя лише починається. Ви матимете багато зустрічей, поїздок, авантюр. Причому, начебто без особливої практичної користі просто, щоб нерви полоскотати. У той же час, у тому, що відбувається, вгадуються якісь перспективи. Можливо, навіть дуже значні. Ви можете багато чого змінити у своєму житті, довірившись людям, які зараз вас оточують. Тільки намагайтеся не втрачати тверезого та критичного погляду. Вам хтось має намір допомогти, а хтось хоче заплутати та скористатися вами в особистих цілях. Вам потрібно розумітися на справжніх мотивах людей.