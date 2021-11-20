Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 21 листопада 2021 року. Цей недільний вихідний стане днем прояву внутрішнього "я", коли можна не боятися відкрити таємні куточки власної свідомості.

Гороскоп на 21 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Давно час навчитися прислухатися до когось, окрім самих себе. Мало того, що багато нового дізнаєтесь, так ще й стосунки налагодите. Не варто грати проти правил, тому що ви не досягнете бажаного результату.

Гороскоп на 21 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вдалий день для всіляких починань. Якщо є цікава ідея, особливо творча, не бійтеся втілити її у життя – у вас все вийде. Тільки не опускайте руки, просто проявіть терпіння і за потреби чекайте.

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Гороскоп на 21 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви потребуєте відпочинку і саме цього вихідного можете собі його дозволити. Поспішайте набиратися вражень. Якщо немає можливості сходити до театру, візьміться за хорошу книгу. День пройде на одному подиху.

Гороскоп на 21 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Покажіть себе з найкращого боку. Можливо саме зараз ви зустрінете своє кохання або, як мінімум, хорошого друга. Особливу увагу варто звернути на дрібні деталі. А от глобальних рішень приймати не потрібно.

Гороскоп на 21 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Для досягнення своєї мети доведеться докласти певних зусиль. А ввечері сміливо можете розважитись у компанії давніх друзів. Нехай цього дня вас не хвилюють фінансові питання – просто проявіть щедрість.

Гороскоп на 21 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Цей день сприятливо присвятити приємним домашнім клопотам, наприклад, займіться перестановкою меблів або пересадіть квіти. З огляду на те, що підкаже вам фантазія. А ще мрійте – ваші бажання збудуться.

Гороскоп на 21 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У вашому житті настають чергові зміни. Якщо ви не будете сильно опиратися, то вони підуть вам на користь. Підняти настрій вам допоможе розмова до душі. Сім'я буде на вашому боці.

Гороскоп на 21 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На певний час забудьте про будь-яку роботу і просто відпочиньте. Хоча оточуючі чекатимуть від вас більшої активності – не відповідайте їм. Подумайте, чим вам давно хотілося зайнятися для себе?

Гороскоп на 21 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Задавшись якимось питанням, що вас цікавить, вам доведеться неабияк попітніти, з'ясовуючи істину. Оцініть ситуацію в цілому та свою роль у ній. Не виключено, що хтось вас обманює – настав час це припинити.

Гороскоп на 21 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Цей день не підходить для глобальних та значних рішень. Зате корисно зайнятися суто домашніми справами, наприклад, влаштувати генеральне прибирання. Ви ризикуєте потрапити в незручну ситуацію – будьте напоготові.

Гороскоп на 21 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вашому спокою можна позаздрити, особливо, якщо врахувати, що навколо вас вирують неабиякі пристрасті. Головне – не пропустіть свій шанс і уважно поставтеся до інформації, що надходить.

Гороскоп на 21 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Доведеться набратися терпіння: чомусь саме вам доведеться вислухати всі скарги від близьких на їхню роботу, особисте життя та інші проблеми. Корисно присвятити цей день виправленню помилок, якщо вони накопичилися.

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