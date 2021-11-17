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Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 листопада, 11:07
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Читайте докладний любовний гороскоп на рік Чорного Тигра 2022 для свого знаку зодіаку
Любовний гороскоп на 2022 рік Тигра
Любовний гороскоп на 2022 рік Тигра / Фото: Колаж: Сьогодні

Любовний гороскоп на 2022 рік розповість усім знакам зодіаку, чого чекати в коханні , романтиці та стосунках. На що можна розраховувати, через що сумувати, які неприємності переживати і чому радіти в ніжній, пристрасній і всеосяжній сфері людських відносин. Які сюрпризи піднесе Чорний Водяний Тигр кожному зі знаків зодіаку в 2022 році?

Любовний гороскоп на 2022 рік Тигра

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Новий рік Чорного Тигра принесе Овнам оновлення у любовну сферу. Можете рвати без жалю старі зв'язки, що віджили. Зате ви станете просто невпізнаваними, і таке чудове перетворення сприйметься "на ура" серед вашого оточення. Д о вас потягнуться цікаві особистості . Тож не пропустіть свій шанс на перспективне знайомство та перспективу розвитку особистих стосунків.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Тельцю може бути непросто в рік Тигра налагоджувати особисті стосунки з другою половинкою. Відомо, що хижак любить представника копитних лише в одному сенсі – як власну жертву. А тому у 2022 році Тельцям постійно доведеться докладати зусиль і весь час відвойовувати та відстоювати свої позиції глави сім'ї та лідера, навіть у коханні.

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  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Близнятам у наступному 2022-му слід бути більш відкритими. Довіряйте своїм коханим людям . А от якщо ви проявлятимете зайву ревнощі, Чорний Тигр може дійсно зробити її обґрунтованою. Це руйнівне почуття, яке ніяк не сприяє кохання, а навпаки, руйнує сім'ю. Краще довіртеся власному почуттю, і тоді рік буде гармонійним.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Під впливом Чорного Тигра в 2022 році Ракам вдасться випромінювати життєрадісність, блищати ерудованістю, вражати доглянутістю і бути просто щасливими. Ваш стан обов'язково помітять представники протилежної статі. Так що будьте на висоті, насолоджуйтесь гармонією і ловіть свій успіх особливо самотні представники знака.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Сімейство котячих начебто у змові – Але це і не дивно. Леви на рік Чорного Тигра набудуть спокою та умиротворення в любовній сфері. У вас не буде серйозних змін у особистому житті – і вас, і вашу половинку цілком влаштовує поточний стан справ, а на романтичні подвиги вас особливо не тягне. Зате самотнім Левам, нарешті посміхнеться успіх – чекайте приємних змін в особистому житті.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році у представників знака Діва не намічається нічого надприродного та у сфері особистого життя. Для багатьох це буде на краще – ваші старі стосунки настільки міцні та усталені, що немає потреби щось у них змінювати. Просто частіше радуйте кохану людину компліментами, теплотою та приємними сюрпризами – і він також не залишиться у боргу.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році Терезам не один раз доведеться відстоювати свої почуття . Рік Тигра лоскоче вам нерви. Приготуйтеся до бою за розташування цінної для вас людини, якщо ви зацікавлені втримати старі стосунки, не прогаяти своє щастя або ж знайти нове кохання. Тільки в цьому випадку ви отримаєте прихильність від Чорного Тигра у вигляді мудрої поради друзів та впевненості у собі.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Скорпіони, чуттєва сфера вашого життя не повинна закриватися від вашої уваги кар'єрою, роботою та бізнесом, які заберуть усі сили та настрій. Шукайте баланс між усіма напрямками і тоді ви знайдете щастя. Тигр моментально відреагує на вашу холодність по відношенню до коханої людини, і ви будете покарані реакцією у відповідь з її боку.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Стрільцям 2022 Тигра подарує в цілому благополучний та гармонійний розвиток відносин у любовній сфері. Зрозуміло, вам не уникнути рутинних розбірок із партнером – куди ж без них. Але за ними обов'язково будуть душевні розмови і довгоочікуване примирення. А на самотніх представників знака чекає багатообіцяюче знайомство, яке переросте у почуття.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Козеріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Увага Козерогів у 2022 році із чуттєвої сфери перескочить у матеріальну . Тигр не позбавлений амбіцій і підтримає прагнення забезпечити сім'ю. Тільки ось ініціатива вашого партнера на тему збагачення обернеться проти нього ж: ви помітно охолонете в ліжку, зате по вуха зариєтеся в роботу. Побережіться: так недовго докотитися до крайнощів та до розриву стосунків.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолія чекають приємні зміни на рік Тигра , аж до ідеї зіграти весілля. Романтичні стосунки у більшості представників цього знака розвиватимуться чудово і по наростаючій, так що не шукайте причин відкладати зміну статусу на інший час – їх просто немає. Сімейні Водолії також будуть перебувати в гармонії та взаєморозумінні зі своїм подружжям.

  • Любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби на рік Чорного Тигра можуть розслабитися і перебувати в хвилях блаженства, просто як у казці. Ваші стосунки – це ваш надійний тил і підтримка у горі та радості. А якщо ви у 2022 році сплануєте спільний відпочинок з коханою людиною – він буде просто незабутнім і сколихне колишні почуття з новою силою. Але в одиноких Риб змін поки не відбувається.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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