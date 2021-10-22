Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 23 жовтня 2021 року. Не лякайтеся, настає день прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

Гороскоп на 23 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Вашому оточенню можна позаздрити – нудьгувати нікому з них не доведеться. Ваше підвищене почуття гумору й інтуїція нікого не залишать байдужим. На вас чекає знайомство, причому зовсім не марне.

Гороскоп на 23 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Нетерпіння – ваш головний ворог у цей день. Воно може перешкодити вам досягти заповітної мети. Адже до неї залишилося зовсім трохи. На вас чекає несподівана, але дуже приємна зустріч.

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Гороскоп на 23 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви будете настільки егоїстичні, що не почуєте нікого навколо себе. Але ж близькі можуть вам підказати щось дуже важливе і своєчасне. З вами можуть відбуватися неймовірні і неправдоподібні події.

Гороскоп на 23 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Якщо сьогодні ви ніяк не можете обійтися без моралей, то спробуйте хоча б роздавати всім хороші поради. Тоді на вас чекає успіх. Не будьте занадто категоричні – завжди можна знайти компроміс.

Гороскоп на 23 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Будь-який неакуратний рух або фраза можуть викликати доволі бурхливі наслідки. Тому все ретельно продумуйте і зважуйте. Не можна недооцінювати оточення – наживете собі ворогів.

Гороскоп на 23 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваше прагнення навести ідеальний порядок на вихідних схоже на катастрофу. Близькі вже не знають, куди ховатися від вашої активності. Ви зможете якщо не вигадати щось нове, то поліпшити вже наявне.

Гороскоп на 23 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

День обіцяє бути вдалим. Ви потрапите в центр загальної уваги, тож купайтеся в цьому позитиві, поки є можливість. Близькі винагородять вас за терпіння і мужність. Бережіть нервову систему.

Гороскоп на 23 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Проведіть день у сімейному колі – лише близькі здатні зрозуміти раптову зміну вашого настрою. Тримайте в руках свої емоції і намагайтеся не показувати їх, особливо малознайомим людям.

Гороскоп на 23 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цей день обіцяє бути вдалим. Найкраще у вас будуть виходити ті справи, які ви відклали певний час назад. На шляху до своїх цілей ви будете змітати все, подібно до нестримного урагану.

Гороскоп на 23 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Не вступайте у конфлікти, в усьому намагайтеся знайти компроміс. І стежте за часом, не виключено, що ваш годинник відстає. Спілкування з оточенням може стати проблемою, а тому корисно побути на самоті.

Гороскоп на 23 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Настав час діяти. Причому не поодинці, а в компанії друзів або однодумців. Запасіться кількома варіантами рішень. Важливо прислухатися ще до чиєїсь думки, крім своєї.

Гороскоп на 23 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

В цей день вам доведеться розраховувати лише на свої сили. Від сторонньої допомоги краще ввічливо відмовитися, щоб нікого не образити, але самостійно ви зможете швидше досягти бажаного.

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