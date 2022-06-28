Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: небезпечний день

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогоднішній вівторок, 28 червня , астрологи зараховують до числа небезпечних місячних днів, оскільки він випадає на період безмісячної ночі напередодні молодика. Важливо виявляти обережність та обачність, бо в цей час активізуються темні сили.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 28 червня для Овнів: сьогодні ви впораєтеся з усіма справами. Тому на вас чекає невеликий відпочинок, перш ніж ви прийметеся за нове, не менш складне завдання. Менше довіряйте стороннім.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Тельців: намагайтеся у будь-якому суперечливому моменті шукати компроміс. Від цього ви виграєте набагато більше, ніж відстоюючи свою позицію. Тільки у ваших руках вирішення цього питання.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Близнят: спустіться з хмар на землю і звертайте більше уваги на те, що робиться навколо вас. Не переходьте дорогу в недозволеному місці. Будьте ввічливі та обережні.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 28 червня для Раків: зірки радять відійти від правил і не наполягати на дотриманні формальностей. Тоді ви самі побачите які несподівані речі відбуватимуться за вашою участю.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Лева: будувати плани на сьогоднішній день, на жаль, немає жодного сенсу. Все одно їх доведеться перебробляти, оскільки день буде насичений різноплановими подіями та сповнений сюрпризів.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Дів: якщо ви не поквапитесь, то ризикуєте пропустити дуже непоганий шанс піднятися кар'єрними сходами і заробити. Фортуна не терпить нерішучості, тож ловіть її, поки не пізно.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Терезів: Сьогодні перш ніж зважитися на купівлю дорогої речі, яку ви давно хотіли придбати, постарайтеся оцінити її реальну вартість і не платіть більше, ніж варто.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 28 червня для Скорпіонів: на вас чекає складний і незвичайний день. Безліч чиїхось емоцій зашкалюватиме і може просто знести вас із ніг. Докладіть максимум зусиль, щоб зберегти рівновагу.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Стрільців: не дозволяйте другорядним дрібницям стати у вас на шляху. Ви ж розумієте, що кінцева мета набагато важливіша і серйозніша, ніж усі обставини, що перешкоджають її досягненню.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Козорогів: сьогодні будьте готові до того, що вам надійде доволі серйозна пропозиція. Перш ніж погодитися або відкинути її, все добре зважте і продумайте до дрібниць.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Водоліїв: слушний день для того, щоб постаратися подолати свій недолік чи слабкість. Для початку подумайте і сконцентруйтеся на тому, чого ви хочете позбавитися в першу чергу.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 28 червня для Риб: цього дня виділіть час та гроші на роботу над своїм іміджем. Вам слід подбати про свою зовнішню красу. Зустрічають по одежці, і від цього багато залежатиме.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 27 червня – 3 липня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.