Як зберігати рибу, щоб вона довше залишалася свіжою

Як зберігати рибу / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб сира риба довше залишалася свіжою, соковитою і смачною, потрібно правильно її зберігати. Існує кілька лайфхаків, які допоможуть подовжити строк зберігання цього смачного продукту і насолоджуватися свіжоприготовленими рибними делікатесами.

Як зберігати рибу: лайфхаки

Лайфхак 1. Випатрати

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Як зберігати рибу / Фото: pinterest

Існує загальновідоме твердження, що риба гниє з голови. Насправді вона починає псуватися з нутрощів. Перед тим як помістити сиру рибу на зберігання в холодильник, випатраєте і видаліть зябра . При бажанні можна замовити цю послугу у продавця під час покупки.

Лайфхак 2. Висушити

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Як зберігати рибу / Фото: pinterest

Свіжовипатрану рибу потрібно помити у воді, видалити бруд і слиз, а потім обов'язково обсушити. Можна промокнути її з усіх боків серветками, щоб прибрати зайву вологу. Мокра риба швидше псується .

Лайфхак 3. У що обернути

Як зберігати рибу / Фото: unsplash

Свіжу рибу не можна тримати в поліетиленовому пакеті, тому що вона в ньому швидко задихнеться і протухне. Оптимально для зберігання риби вибирати вощений папір .

Лайфхак 4. Температура зберігання

Як зберігати рибу / Фото: pinterest

Відповідна температура для зберігання риби становить від 0°C до 3°C . Якщо в холодильнику тепліше, можна використовувати лід. Рибу засипають льодом зверху і знизу. І стежать, щоб лід не розтанув.

Лайфхак 5. Куди покласти

Як зберігати рибу / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

У холодильнику рибу бажано помістити в найхолодніше місце . Зазвичай це верхня полиця або ж дивіться на позначення.

Лайфхак 6. Натуральні консерванти

Як зберігати рибу / Фото: unsplash / Фото: Unsplash

Щоб зберегти рибу як можна довше, її обробляють лимонним соком , який робить смак приємнішим, а саме м'ясо – більш соковитим. Також рибу можна посолити . А якщо змастити рибу з усіх боків олією без запаху, вона затримає розвиток мікроорганізмів.

Лайфхак 7. Як заморозити

Як зберігати рибу / Фото: pinterest

Перш ніж класти рибу в морозильну камеру, її потрібно охолодити поетапно – так вона краще збереже свою структуру і буде смачніша. Спочатку рибу кладуть в пакет і поміщають у холодильник, а після охолодження переміщують в морозилку.

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