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Як купати домашніх тварин: поради господарям

Ольга Козачок
9 червня, 16:54
Водні процедури подобаються багатьом собакам і навіть кішкам.

Більшість домашніх тварин важко назвати чистюлями. Пил, бруд, комахи-паразити, неприємний запах вовни – все це примушує господарів періодично організовувати коту або собаці банний день .

У природі тварини можуть вільно або мимоволі купатися в річці чи під дощем. А ось в умовах будинку чи квартири лише господар може вимити свого улюбленця .

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Як правильно купати домашніх вихованців , чим можна мити тварин, як часто слід влаштовувати гігієнічні процедури, читайте в нашій статті.

Як часто купати тварину

Зазвичай серйозні купання для тварин із застосуванням миючих засобів влаштовуються 2-3 рази на рік .

Багато котів і собак люблять купатися / Фото: unsplash

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Існує думка, що собаки люблять купатися більше котів . Однак прихильність до води у кожного вихованця індивідуальна.

Тим не менш, собак частіше піддають водним процедурам, тому що вони більше бувають на вулиці . А кішки за своєю природою більш охайні і регулярно самі собі влаштовують гігієнічні процедури.

У холодну пору року, зрозуміло, не варто купатися. А ось у спеку вихованець і сам із задоволенням залізе в басейн. Просто в цьому випадку краще не частити з милом та шампунями, щоб не змити захисне мастило з його шерсті.

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Чим купати вихованців

Для купання тварин придбайте професійну косметику – шампуні, мило, спреї.

Якщо тварина потребує обробки від паразитів , використовуйте спеціально призначений для цього шампунь.

Тваринам не підходять людські засоби / Фото: unsplash

А от людські засоби для цього не підходять категорично через різний кислотно-лужний баланс. Вони можуть травмувати шкіру, спричинити алергічні реакції, погіршити стан шерстного покриву.

У чому купати тварин

Невеликі тварини помістяться у тазі / Фото: unsplash

  • Дрібні тварини помістяться у тазіку , а ось великі можуть претендувати на господарську ванну .
  • Температура тіла тварин вища за людську, а тому їм буде комфортно купатися у воді 35-40 °С .
  • Наберіть у ємність невелику кількість води , щоб вихованець міг стояти в ній.
  • Перед тим, як помістити тварину у ванну, відрегулюйте потрібну температуру води та налаштуйте її натиск.
  • Також перед купанням приберіть із ванної зайві предмети , за які зможе зачепитися або звалити ваш улюбленець.
  • У квартирі зачиніть вікна, щоб уникнути протягів .
  • Заздалегідь підготуйте шампунь та рушник , тому що потім ваші руки будуть зайняті.

Як привчити вихованця до купання

Привчати вихованця до купання потрібно поступово / Фото: unsplash

Щоб тварина не відчувала стрес під час купання , привчати її потрібно поступово, бажано з раннього віку Краще починати з миття лапок, наприклад, після прогулянки.

Важливо, щоб потік води або душ не став несподіванкою , інакше у тварини з'явиться панічний страх, а у вас – подряпини або укуси на руках.

Як купати тварину

Бережіть вуха та очі вихованця від води / Фото: unsplash

  1. Змочіть шерсть вихованця так, щоб не залишилося сухих ділянок. При цьому стежте, щоб вода не потрапила у вуха, ніс та очі .
  2. Нанесіть шампунь собі на руки і добре спіньте.
  3. Плавними рухами увітріть засіб у шерсть, погладжуючи та заспокоюючи вихованця. Можна використовувати м'яку мочалку. Витримайте піну на тварині 2-3 хвилини .
  4. Слідкуйте за тим, щоб миючий засіб не потрапив у вічі та вуха вашого улюбленця, а для цього голову краще мити в останню чергу .
  5. Потім змийте піну, приділяючи увагу важкодоступним місцям – за вухами, у паху, під пахвами.
  6. Важливо добре промити шерсть і повністю видалити залишки шампуню. Для цього зручно використовувати душовий шланг, але з невеликим тиском води.
  7. За потреби повторіть процедуру але не варто використовувати велику кількість шампуню.
  8. Після купання загорніть вихованця у рушник і обітріть його у напрямку зростання шерсті .
  9. Можна використовувати фен із теплим повітрям , якщо тварина не боїться шуму.
  10. Після повного висихання шерсті розчешіть її .

Раніше ми давали практичні поради, чим можна замінити корм для собак та кішок. А також ділилися рекомендаціями, як уберегти від кліщів домашніх улюбленців.