Як купати домашніх тварин: поради господарям

Більшість домашніх тварин важко назвати чистюлями. Пил, бруд, комахи-паразити, неприємний запах вовни – все це примушує господарів періодично організовувати коту або собаці банний день .
У природі тварини можуть вільно або мимоволі купатися в річці чи під дощем. А ось в умовах будинку чи квартири лише господар може вимити свого улюбленця .
Як правильно купати домашніх вихованців , чим можна мити тварин, як часто слід влаштовувати гігієнічні процедури, читайте в нашій статті.
Як часто купати тварину
Зазвичай серйозні купання для тварин із застосуванням миючих засобів влаштовуються 2-3 рази на рік .
Існує думка, що собаки люблять купатися більше котів . Однак прихильність до води у кожного вихованця індивідуальна.
Тим не менш, собак частіше піддають водним процедурам, тому що вони більше бувають на вулиці . А кішки за своєю природою більш охайні і регулярно самі собі влаштовують гігієнічні процедури.
У холодну пору року, зрозуміло, не варто купатися. А ось у спеку вихованець і сам із задоволенням залізе в басейн. Просто в цьому випадку краще не частити з милом та шампунями, щоб не змити захисне мастило з його шерсті.
Чим купати вихованців
Для купання тварин придбайте професійну косметику – шампуні, мило, спреї.
Якщо тварина потребує обробки від паразитів , використовуйте спеціально призначений для цього шампунь.
А от людські засоби для цього не підходять категорично через різний кислотно-лужний баланс. Вони можуть травмувати шкіру, спричинити алергічні реакції, погіршити стан шерстного покриву.
У чому купати тварин
- Дрібні тварини помістяться у тазіку , а ось великі можуть претендувати на господарську ванну .
- Температура тіла тварин вища за людську, а тому їм буде комфортно купатися у воді 35-40 °С .
- Наберіть у ємність невелику кількість води , щоб вихованець міг стояти в ній.
- Перед тим, як помістити тварину у ванну, відрегулюйте потрібну температуру води та налаштуйте її натиск.
- Також перед купанням приберіть із ванної зайві предмети , за які зможе зачепитися або звалити ваш улюбленець.
- У квартирі зачиніть вікна, щоб уникнути протягів .
- Заздалегідь підготуйте шампунь та рушник , тому що потім ваші руки будуть зайняті.
Як привчити вихованця до купання
Щоб тварина не відчувала стрес під час купання , привчати її потрібно поступово, бажано з раннього віку Краще починати з миття лапок, наприклад, після прогулянки.
Важливо, щоб потік води або душ не став несподіванкою , інакше у тварини з'явиться панічний страх, а у вас – подряпини або укуси на руках.
Як купати тварину
- Змочіть шерсть вихованця так, щоб не залишилося сухих ділянок. При цьому стежте, щоб вода не потрапила у вуха, ніс та очі .
- Нанесіть шампунь собі на руки і добре спіньте.
- Плавними рухами увітріть засіб у шерсть, погладжуючи та заспокоюючи вихованця. Можна використовувати м'яку мочалку. Витримайте піну на тварині 2-3 хвилини .
- Слідкуйте за тим, щоб миючий засіб не потрапив у вічі та вуха вашого улюбленця, а для цього голову краще мити в останню чергу .
- Потім змийте піну, приділяючи увагу важкодоступним місцям – за вухами, у паху, під пахвами.
- Важливо добре промити шерсть і повністю видалити залишки шампуню. Для цього зручно використовувати душовий шланг, але з невеликим тиском води.
- За потреби повторіть процедуру але не варто використовувати велику кількість шампуню.
- Після купання загорніть вихованця у рушник і обітріть його у напрямку зростання шерсті .
- Можна використовувати фен із теплим повітрям , якщо тварина не боїться шуму.
- Після повного висихання шерсті розчешіть її .
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