Як купати домашніх тварин: поради господарям

Більшість домашніх тварин важко назвати чистюлями. Пил, бруд, комахи-паразити, неприємний запах вовни – все це примушує господарів періодично організовувати коту або собаці банний день .

У природі тварини можуть вільно або мимоволі купатися в річці чи під дощем. А ось в умовах будинку чи квартири лише господар може вимити свого улюбленця .

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Як правильно купати домашніх вихованців , чим можна мити тварин, як часто слід влаштовувати гігієнічні процедури, читайте в нашій статті.

Як часто купати тварину

Зазвичай серйозні купання для тварин із застосуванням миючих засобів влаштовуються 2-3 рази на рік .

Багато котів і собак люблять купатися / Фото: unsplash

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Існує думка, що собаки люблять купатися більше котів . Однак прихильність до води у кожного вихованця індивідуальна.

Тим не менш, собак частіше піддають водним процедурам, тому що вони більше бувають на вулиці . А кішки за своєю природою більш охайні і регулярно самі собі влаштовують гігієнічні процедури.

У холодну пору року, зрозуміло, не варто купатися. А ось у спеку вихованець і сам із задоволенням залізе в басейн. Просто в цьому випадку краще не частити з милом та шампунями, щоб не змити захисне мастило з його шерсті.

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Чим купати вихованців

Для купання тварин придбайте професійну косметику – шампуні, мило, спреї.

Якщо тварина потребує обробки від паразитів , використовуйте спеціально призначений для цього шампунь.

Тваринам не підходять людські засоби / Фото: unsplash

А от людські засоби для цього не підходять категорично через різний кислотно-лужний баланс. Вони можуть травмувати шкіру, спричинити алергічні реакції, погіршити стан шерстного покриву.

У чому купати тварин

Невеликі тварини помістяться у тазі / Фото: unsplash

Дрібні тварини помістяться у тазіку , а ось великі можуть претендувати на господарську ванну .

, а ось великі можуть претендувати на господарську . Температура тіла тварин вища за людську, а тому їм буде комфортно купатися у воді 35-40 °С .

. Наберіть у ємність невелику кількість води , щоб вихованець міг стояти в ній.

, щоб вихованець міг стояти в ній. Перед тим, як помістити тварину у ванну, відрегулюйте потрібну температуру води та налаштуйте її натиск.

та налаштуйте її натиск. Також перед купанням приберіть із ванної зайві предмети , за які зможе зачепитися або звалити ваш улюбленець.

, за які зможе зачепитися або звалити ваш улюбленець. У квартирі зачиніть вікна, щоб уникнути протягів .

. Заздалегідь підготуйте шампунь та рушник , тому що потім ваші руки будуть зайняті.

Як привчити вихованця до купання

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Привчати вихованця до купання потрібно поступово / Фото: unsplash

Щоб тварина не відчувала стрес під час купання , привчати її потрібно поступово, бажано з раннього віку Краще починати з миття лапок, наприклад, після прогулянки.

Важливо, щоб потік води або душ не став несподіванкою , інакше у тварини з'явиться панічний страх, а у вас – подряпини або укуси на руках.

Як купати тварину

Бережіть вуха та очі вихованця від води / Фото: unsplash

Змочіть шерсть вихованця так, щоб не залишилося сухих ділянок. При цьому стежте, щоб вода не потрапила у вуха, ніс та очі . Нанесіть шампунь собі на руки і добре спіньте. Плавними рухами увітріть засіб у шерсть, погладжуючи та заспокоюючи вихованця. Можна використовувати м'яку мочалку. Витримайте піну на тварині 2-3 хвилини . Слідкуйте за тим, щоб миючий засіб не потрапив у вічі та вуха вашого улюбленця, а для цього голову краще мити в останню чергу . Потім змийте піну, приділяючи увагу важкодоступним місцям – за вухами, у паху, під пахвами. Важливо добре промити шерсть і повністю видалити залишки шампуню. Для цього зручно використовувати душовий шланг, але з невеликим тиском води. За потреби повторіть процедуру але не варто використовувати велику кількість шампуню. Після купання загорніть вихованця у рушник і обітріть його у напрямку зростання шерсті . Можна використовувати фен із теплим повітрям , якщо тварина не боїться шуму. Після повного висихання шерсті розчешіть її .

Раніше ми давали практичні поради, чим можна замінити корм для собак та кішок. А також ділилися рекомендаціями, як уберегти від кліщів домашніх улюбленців.