Як легко натерти сир: доступні способи

Як просто натерти різні види сиру, щоб він не злипався / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох рецептах є інгредієнт – тертий сир . Його додають у тісто та супи, їм посипають страви перед запіканням і вже готові салати для подачі.

Часто сиру потрібно зовсім небагато, але навіть 100-200 грамів продукту змушують господарок помучитися, тому що сир погано третиться , липне до тертки і рук, збивається у щільну грудку, та й тертку складно відмити від сирної маси. Як спростити цей процес? Читайте наші лайфхаки.

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Як легко натерти сир: лайфхаки

Лайфхак 1. Олія

Як просто натерти сир / Фото: скріншот із YouTube/Menunedeli Дар'я Черненко

Змастіть рослинною олією тертку за допомогою пензлика, серветки або просто пальцями. Сир під час натирання не прилипатиме і не склеюватиметься.

Лайфхак 2. Напрямок

Як просто натерти сир / Фото: скріншот із YouTube/Menunedeli Дар'я Черненко

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Не хочете додавати олію? Тоді спробуйте терти сир в одному напрямку – зверху донизу . Так він злипатиметься набагато менше.

Лайфхак 3. Тарілка

Як просто натерти сир / Фото: pixabay

Натирайте сир не в миску, а безпосередньо над самою стравою, яку потрібно рівномірно посипати. Для цього тертку тримайте навісу та пересувайте над макаронами, салатом чи піцею. Так ви позбавте сир від зайвого зминання та злипання .

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Лайфхак 4. Стружка

Як просто натерти сир / Фото: pixabay

Тверді сири легко терти в охолодженому вигляді – так вони не прилипають до тертки. А щоб отримати тонку стружку із твердого сиру, можна скористатися спеціальним ножем або овочерізкою . Втримати такий сир простіше за допомогою поліетиленової плівки.

Лайфхак 5. Холод

Як просто натерти сир / Фото: pixabay

Плавлений сирок або занадто м'який і жирний сир, перш ніж натирати добре охолодіть. Для цього зніміть із нього фольгу, загорніть у харчову плівку та помістіть у морозилку на 20-30 хвилин. Далі зніміть із сиру плівку і швидко натирайте – з таким продуктом набагато легше працювати, він не розмазується на тертці і не злипається. Важливо не перетримати сир у морозилці , щоб у нього не змінилася структура та смак.

Лайфхак 6. Тертка

Як просто натерти сир / Фото: pixabay

Щоб наслідки сирного приготування не наздогнали вас і не зіпсували життя, помийте тертку відразу ж після використання , бажано із щіткою. Тоді сир не встигне засохнути в отворах, і тертку буде набагато легше привести до ладу.

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