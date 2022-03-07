Як привітати жінок на 8 Березня та зробити подарунок з підручних матеріялів

Як привітати жінок на 8 Березня / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські жінки – героїні. Багато хто з них зараз на фронті, стали волонтерами, не припинили працювати у лікарнях та шпиталях, магазинах, аптеках.

І абсолютно всі жінки чекатимуть на подарунок, сюрприз 8 Березня. Головний подарунок – це здорові українські чоловіки, які захищають країну зараз, і, звичайно, перемога.

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Один зі швидких та смачних – це десерт, його можна зробити з вівсянки, бананів та какао.

Нижче зібрані ще кілька способів подякувати жінкам за те, що вони просто є і підтримують нас, і кілька варіянтів приємних сюрпризів.

І так, кожна жінка чекатиме уваги й ця увага – найголовніше.

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Як привітати жінок на 8 Березня

Перше, що ми можемо зробити – це зателефонувати та привітати. У кожного свої слова, кожен з нас знає, як підтримати близьких жінок.

Взяти на себе хатню роботу. Посидіти з дитиною, доки мама відпочиває, змінити підгузок, сходити до магазину.

Завантажити пральну машину, попрасувати білизну, допомогти навести лад удома можна напередодні.

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Сніданок. Найпростіше – красивий омлет, грінки, кава.

Можна підійти до цього творчо – подивіться, як варіянт, цей із сосисками та хлібом дуже може бути.

Шоколад, цукерки. Жінки зрадіють, повірте. Навіть найпростіші цукерки та на вагу. В оселі напевно знайдеться невелика коробка та фольга для запікання.

Оберніть фольгою, скріпіть степлером і помістіть туди цукерки.

Коробку можна прикрасити стрічками або подарунковим пакувальним папером, що залишився від подарунків.

Якщо лишився папір від букетів, і ви завбачливо його не викинули, можна зробити симпатичний мішечок із шоколадкою, цукерками всередині, зв'язати стрічкою зверху або скріпити степлером, скотчем.

Букет (квіти) можна зробити з найзвичайнішої медичної маски. Подивіться, як це зробити у ролику.

Такими квітами можна прикрасити подарунок, ті ж цукерки та шоколадку.

І ще кілька ідей з кольорового паперу, фольги, коробок дивіться в відео.