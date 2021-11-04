Як правильно кип'ятити воду: головні секрети

Як кип'ятити воду / Фото: Колаж: Сьогодні

Кипляча вода – невід'ємне середовище або навіть сам інгредієнт для приготування багатьох страв. Але далеко не всі вміють нагрівати та кип'ятити її правильно. Як це робити, читайте наші лайфхаки.

Як кип'ятити воду: лайфхаки

Лайфхак 1. Як швидко закип'ятити воду

Як кип'ятити воду / Фото: pixabay

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Для яких би цілей вам не знадобився окріп, ємність потрібно накрити кришкою – ви в рази прискорите процес закипання. Поставте посуд на швидкий вогонь . А ще намагайтеся підбирати каструлю потрібного розміру : чим більша каструля, тим, відповідно, повільніше закипатиме в ній вода. Матеріал також грає роль: тонкий і легкий алюмінієвий кухоль заощадить вам час у порівнянні з товстостінним сотейником із чавуну, що довго розганяється.

Лайфхак 2. Температура води

Як кип'ятити воду / Фото: pixabay

Багато хто сперечається про те, яка вода закипає швидше – гаряча чи холодна . Насправді температура слабко впливає на швидкість закипання, оскільки швидкість нагрівання води залежить від різниці температур між рідиною і довкіллям, наприклад, полум'ям. В результаті холодна вода поглинатиме тепло швидше, але як тільки вона досягне температури гарячої води, швидкість її нагріву сповільниться. Набагато важливіше набирати з крана холодну воду, бо гаряча краще вбирає свинець із водопровідних труб, тому менш корисна для приготування їжі.

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Лайфхак 3. Кількість води

Як кип'ятити воду / Фото: pixabay

Не наповнюйте каструлю до верху, інакше вода при кипінні розширюватиметься і виплескуватиметься назовні . Також, наливаючи воду, зорієнтуйтеся та залиште місце для продуктів, які варяться у каструлі. Варіть їжу із трохи прочиненою кришкою, щоб парі була можливість виходити назовні.

Лайфхак 4. Додавання солі

Як кип'ятити воду / Фото: unsplash

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Сіль практично не змінює температуру кипіння, проте сильно впливає на смак їжі . Наприклад, м'ясо і макарони при варінні вбирають сіль разом із водою, тому бажано трохи посолити їжу на початку приготування, а ось основну частину солі додати за смаком вже наприкінці приготування разом зі спеціями. А якщо додати сіль при варінні яєць, то вона не дасть білку витекти з шкаралупи, що лопнула.

Лайфхак 5. Як смачніше

Як кип'ятити воду / Фото: pixabay

Якщо ви хочете отримати смачне м'ясо (наприклад, відварюєте шматок на салат), то опускайте його в окріп. Тоді весь смак залишиться усередині м'яса. А от якщо вам важливіше смачний бульйон – занурюйте м'ясо в холодну воду і ставте на вогонь – м'ясо в процесі нагрівання поступово віддасть і смак, і аромат.

Лайфхак 6. Стадії кипіння для різного приготування

Як кип'ятити воду / Фото: unsplash

Для приготування різних страв потрібні різні стадії стану води.

Ворушіння – коли поверхня води трохи тремтить, на дні каструлі утворюються невеликі бульбашки, але вони не піднімаються на поверхню. Температура такої води становить 60–75 °C та підходить для приготування яєць пашот, фруктів, риби. Закипання – на поверхню води піднімається кілька струмочків бульбашок, але переважна маса води залишається спокійною. Така температура варіюється 75–90 °C і потрібна для тушкування м'яса й овочів або приготування холодцю. Повільне кипіння – на поверхню води по всій площі каструлі піднімається велика кількість бульбашок, але вода при цьому не вирує. Її температура становить 90–100 °C – це найчастіший стан води для приготування багатьох страв, у тому числі супів та чаю. Бурхливе кипіння – при якому виділяється багато пари, а сама вода вирує. При цьому температура води максимальна – 100 °C . Зазвичай такий спосіб швидкого доведення води до кипіння, після якого температуру зменшують до середньої. Також у такій воді деякий час варять пельмені, вареники, макарони, м'ясо тощо.

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