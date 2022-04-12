Як правильно збивати білки з цукром: корисні лайфхаки

Як правильно збити вершки / Фото: Katerina Holmes, pexels.com

Багато хто не знає, як правильно збивати білки з цукром. А адже це складова багатьох тортів, тістечок і десертів. Насправді в цьому немає нічого складного, потрібно лише запастися терпінням і дотриматись кількох правил. Life Сьогодні зібрав для вас важливі лайфхаки, щоб білки збилися в щільну і тугу піну.

При збиванні білків можна використовувати лимонну кислоту, а іноді у білки додають щіпку солі – це надає їм більш щільної структури. Також варто пам'ятати, що збитий білок із цукром – швидкопсувний продукт, тому його потрібно використовувати якомога швидше.

Реклама

Як збити білок із цукром в густу піну: лайфхаки

Використовуйте міксер або вінчик. Збити білки з цукром блендером у щільну піну не вийде. На відміну від міксера, його конструкція не дозволяє наситити яєчні білки киснем. Яйця слід брати свіжі й охолоджені. Посуд, включаючи насадки міксера, має бути ідеально чистим і сухим. Не використовуйте пластиковий посуд – на ніьому легко утворюється наліт. Для знежирення ємність можна протерти скибочкою лимона. Миска для збивання білків повинна мати кругле дно, щоб маса не накопичувалася в кутах і збивалася рівномірно. Пам'ятайте, що при збиванні білки дуже збільшуються в об'ємі. Час збивання залежить від кількості білків і глибини посуду. Не беріть багато білків – двох-трьох буде достатньо. Коли ви будете розділяти яйця на білки і жовтки, робіть це дуже акуратно. Наявність навіть краплі жовтка у білках сильно затруднить збивання. Якщо є можливість, візьміть дрібний цукор – його кристали швидше розчиняться в білках. Увімкніть міксер на невелику швидкість і збивайте білки 1-2 хвилини, поступово збільшуючи обороти міксера. Маса повинна стати білою і щільною. Якщо ви дістанете насадки, на білках залишаться чіткі сліди. Потрібно поступово підсипати цукор і продовжувати збивати на максимальній швидкості протягом 2-3 хвилин. За цей час маса повинна стати щільною, блискучою, сніжно-білого відтінку. Насадки при підйомі не просто залишатимуть слід, а витягатимуть жорсткі піки. Більше 5 хвилин білки з цукром збивати не варто, інакше маса може розділитися на рідину і білі пластівці.

Як правильно збити білок з цукром: різні способи

Збиті вершки віночком / Фото: Pinterest

Залежно від того, для яких цілей вам потрібні білки, їх можна збивати по-різному.

Реклама

Для безе потрібно дотримуватися пропорцію 50 г цукру на один білок і збивати за вищевказаною технологією.

Якщо ви збиваєте білки для бісквіта або іншого повітряного тіста, не робіть це занадто довго – маса повинна бути достатньо щільною і блискучою, а насадки залишати слід, але домагатися жорстких піків не варто. В іншому випадку зруйнуються бульбашки повітря і буде втрачено ефект легкості.

Для деяких страв потрібно збивати білки до м'яких піків, тому звертайте увагу на інструкції в рецепті.

Дивіться відеорецепт пирога з черешнею і мигдалем:

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які знаки зодіаку, краще за інших вміють готувати.