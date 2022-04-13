Як різати цибулю і не плакати: 10 порад від простих до дивних

Як різати цибулю без сліз / Фото: Unsplash
Цибуля – просто незамінний овоч у нашій кухні, вона використовується у багатьох стравах, надаючи їм правильного смаку, пікантності, гостроти та характерного аромату.
Але існує одна проблема під час її приготування, яка всім ускладнює життя та доводить до сліз . І це реальні сльози, у прямому значенні слова.
Справа в тому, що в цибулі містяться сульфоксиди амінокислот, які, вивільняючись і вступаючи в реакцію з повітрям, утворюють леткі сполуки сірки . Саме цей газ, потрапляючи на слизову оболонку, і викликає таку реакцію нашого організму.
Як уникнути плачу під час нарізування цибулі? Існує багато способів, якими рясніє Інтернет – від дійсно корисних до абсурдних і прикольних. Але диму без вогню не буває, і комусь вони теж допомагають. Вибирайте, який вам підходить.
Як різати цибулю, щоб не плакати: лайфхаки
- Лайфхак 1. Вода
Частіше змочуйте ніж у холодній воді . Вважається, що вода бере на себе сірку, і плакати доведеться менше. Можна також ненадовго замочити очищену цибулину у холодній воді, але після цього смак цибулі зміниться.
- Лайфхак 2. Холод
За півгодини до початку готування покладіть цибулю у холодильник або на 10 хвилин у морозилку. Холод перешкоджає вивільненню з'єднань сірки, і сліз не буде. Але майте на увазі, що цибуля після цього розшаровуватиметься і гірше різатиметься.
- Лайфхак 3. Повітря
Якщо різати цибулю поруч із відкритим вікном , то свіже повітря зробить кислотні пари менш концентрованими. Схожий ефект дасть і вентилятор, розганяючи повітря кухнею.
- Лайфхак 4. Витяжка
Потоку цибулевого повітря можна цілеспрямовано допомогти. Увімкніть витяжку , і його просто винесе з приміщення.
- Лайфхак 5. Вогонь
Є й така порада: біля дощечки, на якій ріжете цибулю, запаліть свічку . Вогонь руйнує цибульні пари, і очі не сльозитимуться.
- Лайфхак 6. Ніж
Нарізаючи цибулю, використовуйте гострий ніж . Добре наточене лезо знизить ступінь пошкодження клітин цибулини, що призведе до зменшення виділеної сірки.
- Лайфхак 7. Комбайн
Логіка проста: якщо цибулі небагато, можна і потерпіти або застосувати один із пелічених способів. А ось при великій кількості цибулі простіше пропустити її через закритий подрібнювач у вигляді кухонного комбайна з різними видами нарізки.
- Лайфхак 8. Сіль
Насипте трохи солі на обробну дошку – це зменшить агресію цибулі.
- Лайфхак 9. Жуйка
Люди радять під час нарізки цибулі жувати жувальну гумку . Ще один варіант – набрати в рот води і тримати її, доки не закінчите.
- Лайфхак 10. Окуляри
Надягніть на час готування окуляри – але не прості, а призначені для плавання . Це працює, захищаючи очі від впливу летючої сірки, проте ніс і рот залишаються вразливими для запаху.
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