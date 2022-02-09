Як зробити органайзери для білизни: практичні та незвичайні ідеї з фото

Як зробити органайзер для нижньої білизни власноруч / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Бажання бути ошатними та модними призводить до зайвого накопиченню речей у шафі. При цьому місця стає дедалі менше, одяг губиться і плутається у найвідповідальніший момент, проте трапляється зовсім не те, що шукали – знайома ситуація?

Як же скласти всі ці маєчки, бюстики, труси, шкарпетки та гольфи, щоб вони не займали багато місця, не плуталися під руками, не чіплялися одне за одного, але при цьому швидко знаходилися по комплектах, кольорах та парах?

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Відповідь очевидна: вам потрібен органайзер. Ми поділимося з вами практичними ідеями, як і з чого можна виготовити зручне місце для зберігання білизни .

Як зробити органайзери для білизни: лайфхаки

Лайфхак 1. Ящики

Як зробити органайзер для білизни / Фото: pinterest

Перший варіант напрошується сам собою. Білизну найзручніше зберігати у висувних ящиках, тобто. розташовувати речі в шафі у горизонтальному вигляді. Для цього добре зробити невеликі клітинки. Візьміть щільний картон, поріжте його на смужки за довжиною та шириною вашого ящика. Кількість визначте самі. Потім зробіть надрізи до половини кожної смужки і вставте в ящик, скріплюючи між собою.

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Лайфхак 2. Органайзер із тканини

Як зробити органайзер для білизни / Фото: pinterest

Аналогічні клітинки можна зробити не з картону, а із тканини. Пустіть на цю справу непотрібний одяг або стару постільну білизну, порізавши на смужки . Просто зшийте їх, а потім закріпіть усередині ящиків. Цей процес триваліший, зате вся конструкція буде легше важити, ніж із картоном.

Лайфхак 3. Клітинки

Як зробити органайзер для білизни / Фото: pinterest

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Ще один варіант, як розбити ящик на клітинки – зробити їх із матеріалу типу флізеліну. Наріжте смужки та скріпіть їх між собою у шаховому порядку степлером або клеєм. Перевага такого органайзера в тому, що він м'який, і речей у нього за бажанням можна набити дуже багато, але вони будуть розділені між собою.

Лайфхак 4. Втулки

Як зробити органайзер для білизни / Фото: pinterest

Також вихідним матеріалом для осередків можуть бути картонні втулки циліндричної форми. Їх можна навіть не скріплювати між собою Достатньо нарізати потрібної висоти і щільно встановити в ящику.

Лайфхак 5. Прозорий органайзер

Як зробити органайзер для білизни / Фото: pinterest

Якщо ящиків бракує, і вам зручніше зберігати білизну у відділі з вішалками, радимо зробити такий плоский органайзер із прозорими кишеньками, який також можна повісити на стійку.

Лайфхак 6. Вішалки

Як зробити органайзер для білизни / Фото: pinterest

Ось як практично і зручно можна використовувати вішалки для вертикального зберігання великої кількості бюстгальтерів. Нижня білизна не мнеться, не заважає і до того ж добре видно, де що висить.

Раніше ми розповідали, як зберігати сумки: практичні місця та способи.