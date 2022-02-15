Як зробити підвісні горщики: найоригінальніші ідеї кашпо з фото

Як зробити підвісні горщики: оригінальні ідеї з фото / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Прикрасити оселю, оживити інтер'єр, вмістити всі рослини, зручно їх розташувати можна за допомогою кашпо. Якщо на підвіконнях вже не вистачає місця, а стіна навпроти виглядає нудно – зробіть підвісні горщики та зробіть велике переселення квітів.

Ми зібрали кілька цікавих ідей із фото, як і з чого можна зробити кашпо власноруч. Вибирайте, надихайтеся на творчість та вигадуйте свої варіанти.

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Як зробити підвісні горщики: лайфхаки

Лайфхак 1. Макраме

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Мабуть, фаворитом серед способів виготовлення кашпо є макраме. Це плетіння дозволяє створювати найхимерніші і водночас зручні та практичні осередки для підвішування горщиків.

Лайфхак 2. Пляшки

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

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Універсальний будівельний матеріал – це пластик усіх видів . Зріжте верхівки пластикових пляшок, розфарбуйте за своїм бажанням, зробіть отвори для мотузок. Наповніть кашпо дренажем, ґрунтом і висадіть рослини.

Лайфхак 3. Одяг

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Зшийте оформлення для квіткових горщиків із непотрібного одягу. Зручно для цього використати рукави сорочок або штанини – вони вже потрібної форми.

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Лайфхак 4. Посуд

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Підвісити можна як окремий посуд, так і цілий сервіз , якщо він вже не зовсім цілий. Пересадіть квіти в чашки і підв'яжіть до мотузок. І не забудьте передбачити нормальний дренаж.

Лайфхак 5. Кишеньки

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Проявіть винахідливість та зшийте мініатюрні кишені для рослин із фетру . Так можна створити чудовий маленький сад, що звисає з гачків чи кнопок.

Лайфхак 6. Шиті кашпо

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Кашпо можна пошити з грубої оббивної тканини . Якщо у вас є клаптики, що залишилися від оформлення меблів, вони гармонійно впишуться в інтер'єр кімнати.

Лайфхак 7. Шкіра

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Візьміть круглий шматок шкіри, наприклад, халявину від старого чобота, і зробіть прорізи по колу у шаховому порядку (див. фото). Поставте по центру горщик і підвісьте за мотузочки. Під вагою квітки клапоть набуде форми кашпо.

Лайфхак 8. Кокедама

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Любителі екзотики можуть спокуситися на варіант взагалі без горщиків. Кокедама – японська техніка висаджування рослин, при якій земляна куля обертається мохом , а потім її можна підвісити у вільному польоті.

Лайфхак 9. Плетіння

Як зробити підвісні горщики / Фото: pinterest

Кашпо у вигляді кошика можна зв'язати гачком з джуту чи інших міцних ниток. В них рослини виглядають затишно і по-домашньому.

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